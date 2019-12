Russiske utøvere kan bli offer for eget system, men opprøret mot deres egne uteblir: - Jeg hadde blitt rasende

Konsekvensene kan bli enorme for russiske idrettsstjerner når Verdens Antidopingbyrå (WADA) skal ta stilling til anklagene mot Russland.

LILLEHAMMER (Nettavisen): Det var i slutten av november at utvalget nedsatt av WADA foreslo at Russland bør utestenges fra all idrett i fire år.

Det skjer etter at utvalget over flere år har etterforsket russernes forsøk på å skjule dopingbruk. Konklusjonen fra etterforskningen er nådeløs.

Det er imidlertid WADA-styret som skal ta stilling til de eventuelle sanksjonene, og det skjer på et styremøte i Lausenne i Sveits mandag.

Hvis utvalgets innstilling følges vil det få store konsekvenser for russisk idrett.

IOC har blant annet antydet at de vil lytte til WADAs sanksjoner og det betyr at Russland risikerer å ikke kunne få stille i OL i Tokyo i 2020 og vinter-OL i Beijing i 2022.

Spørsmålet er om også internasjonale særforbund eventuelt vil følge etter.

Nettavisen har vært i kontakt med Det internasjonale skiforbundet (FIS) for å høre hva følgene vil bli for russiske utøvere som deltar i FIS-konkurranser dersom innstillingen følges.

FIS vil foreløpig ikke gi noe svar.

- Hadde blitt rasende



Utøvere og ledere på det russiske landslaget i langrenn er tydelig på at de ikke doper seg - at anklagene er noe de ikke kjenner til eller rår over.

Russerne risikerer uansett å bli offer for deres eget system.

Ingen av de russiske langrennsløperne har imidlertid tatt noe oppgjør mot dette systemet som landets myndigheter hevdes å ha vært en del av.

Den norske landslagsløperen Didrik Tønseth er ikke i tvil om hvordan han ville ha reagert hvis han var en utøver i en slik situasjon.

- Hadde det vært sånn at norske myndigheter hadde jukset med mine prøver, dopet meg uten at jeg visste det og prøvd å skjule det i ettertid så hadde jeg blitt rasende, sier Tønseth.

- Du ville tatt et oppgjør?

- Det ville jeg gjort.

Trønderen erkjenner imidlertid at hele saken er vanskelig å bli klok på.

NORSKE PROFILER: Didrik Tønseth (t.h) og Emil Iversen. Foto: Tore Meek (NTB scanpix)

- Forferdelig



Det synes også landslagskollega Emil Iversen, men også han mener et oppgjør fra utøverne ville vært passende dersom anklagene stemmer og utøverne er uskyldige.

- Hvis det er tilfelle at de er lurt av sin egen stat så mener jeg at et oppgjør kunne ha vært på sin plass, at noen burde turt å sette et standpunkt og vise at dette ikke går an, men vi har ikke peiling på hvordan det har foregått. Men hadde jeg blitt lurt av staten så hadde jeg sagt ifra, forteller Iversen til Nettavisen.

Selv om både Tønseth og Iversen synes saken er vanskelig, er de likevel tydelig på at det må strenge sanksjoner til mot Russland dersom anklagene medfører riktighet.

- Jeg har ikke lyst til å miste russerne som konkurrenter, absolutt ikke, men hvis det viser det seg at det har skjedd så grove ting over så mange år, så er det kanskje en av de eneste mulighetene man har for å få folk til å skjønne alvoret. Da vil det sikkert være en del uskyldige som blir dratt under den samme kammen. Det er forferdelig, men jeg synes det har vært vel mye grums. Jeg håper for all del at det ikke har vært noe, men hvis det har vært i den skandalen det skisseres så må det drastiske tiltak til, sier Iversen.

Da Nettavisen snakket med Tønseth på Beitostølen i forbindelse med sesongstarten i langrenn var han også klar på at WADA må ta grep dersom etterforskningen viser russisk juks.

TRENER: Markus Cramer er trener for det russiske landslaget i langrenn. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Russisk mentalitet



Tyske Markus Cramer er trener for flere av de russiske langrennsstjernene.

Søndag fikk han spørsmål om hvorfor ingen av de russiske utøverne reagerer mot deres eget system dersom de ikke er innblandet. Cramer antyder at han gjerne skulle sett at noen tok ordet, men forklarer hvorfor han tror ingen gjør det.

- Det er russisk mentalitet, sier Cramer.

Han mener det er vanlig at ingen går i front.

- Det er bedre å vente og ikke si noe, forklarer tyskeren.

Den russiske langrennsstjernen Aleksandr Bolsjunov opplevde en fantastisk helg på Lillehammer med seier på lørdagens 30 kilometer.

Etter løpet fikk han spørsmål om mandagens WADA-møte og hva han tror eventuelle konsekvenser vil bli for ham og det russiske laget.

Russeren viste med sitt kroppspråk at han er lei av saken. Til Nettavisen sier han via tolk Max Volkov at han prøver å ikke tenke på det.

- Jeg trener og konkurrerer. Jeg prøver å ikke tenke på slike ting som jeg ikke kan påvirke, sier Bolsjunov til Nettavisen

- Er du redd for at FIS kan komme til å reagere?

- Jeg er ikke redd for det. Jeg tror at FIS kommer til ta en riktig avgjørelse. De rene utøverne bør få lov til å konkurrere. Jeg tror avgjørelsen vil bli tatt på en fornuftig måte, forteller Bolsjunov.

- Hvordan er det for deg å være en del av at system som WADAs etterforskere hevder har jukset?

- Jeg bruker ikke krefter på det. Jeg synes at rene utøvere skal få konkurrere. Vi er rene og avgjørelsen bør være positiv, sier russeren.

VANT: Aleksandr Bolsjunov viste klasse på 30 kilometeren på Lillehammer lørdag. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB scanpix)

Klar tale fra Antidoping Norge



Anders Solheim, leder for Antidoping Norge, er helt tydelig på at han mener det er svært viktig at WADA mandag lytter til utvalget.

- Basert på at Russland-sagaen har blitt politisert, er det beste som kan skje for

antidopingarbeidet og internasjonal idrett er at anbefalingen til komiteen blir vedtatt, sier Solheim til Nettavisen.

Han opplever etterforskningen som grundig.

Solheim mener russerne har fått muligheten til å rydde opp, men etterlyser viljen og lysten til å faktisk gjøre det.

- Når man etter fire år skal bidra til å rydde opp så manipulerer man og sletter data knyttet til hundrevis av prøver. Det vitner ikke om at man ønsker å bidra til en ren idrett. Hvis man ikke ønsker å bidra til en ren idrett og motarbeider antidopingarbeidet. Skal man få være med da? Skal man få lov til å sende et lag da? Det er det overordnede spørsmålet, forteller Solheim.

- Hva med russiske utøvere som sier de ikke kjenner til noe av dette og som blir et slags offer for eget system?

- Det er prisen man må betale når det systemet man er en del av ikke bidrar til å rydde opp, men heller bidrar til å jukse enda mer. Hvis det russiske systemet du representerer jukser, skal da det russiske laget få delta? Hvis din klubb er utestengt, er det vanskelig å få delta på vegne av klubben selv om enkelte utøvere ikke er skyldig i utestengelsen. Slik bør det være med nasjonal representasjon også, forklarer Solheim.

DAGLIG LEDER: Anders Solheim i Antidoping Norge. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

I førsteomgang er det WADA-styret som skal ta stilling til anbefalingen fra deres egen komite. Så gjenstår det å se hva særforbund som FIS gjør dersom anbefalingen blir vedtatt.

Solheim er tydelig på hva han mener de bør gjøre.

- Hvis disse særforbundene vet at deres idrett er implisert av denne saken og at russerne har slettet og manipulert med dataene så vil jeg forvente at de gjør det samme som WADA for deres egne arrangementer.

