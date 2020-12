Russland i tvil om Tour de Ski: – Vet ikke hva vi gjør

Det ser stadig mørkere ut for Tour de Ski. Russland er siste langrennsnasjon i rekken til å være skeptisk til å delta i etappeløpet.

Norges Skiforbund gjorde det tirsdag klart at det ikke blir planlagt for norsk deltakelse i Tour de Ski denne sesongen. Beskjeden kom samtidig som langrennskomiteen vedtok at Norge ikke stiller i flere verdenscuprenn ut året.

Russland skal gå rennene i Davos og Dresden, men det er ikke sikkert Aleksandr Bolsjunov og resten av det russiske laget blir å se i touren.

– I øyeblikket vet vi ikke hva vi gjør med Tour de Ski. FIS må tenke gjennom hva de gjør, om Tour de Ski bare burde bli arrangert i ett land, og for eksempel om alle konkurranser kan gå i Val di Fiemme, sier Russland-trener Markus Cramer til VG.

Han legger til at det russiske valget vil bli påvirket av hva de nordiske landene gjør. Sverige og Finland dropper årets to siste verdenscuphelger, men har ikke bestemt seg for hva de gjør med Tour de Ski.

Norge og Russland har dominert etappeløpet i Mellom-Europa kraftig de siste sesongene. Første etappe starter 1. januar.

