Russland-sjef Välbe venter millionregning

Det er ikke bare det norske landslaget som venter gigantregning som følge av vinterens verdenscup.

Det er som ventet innført obligatorisk koronatesting i forbindelse med vinterens verdenscup i langrenn.

Det kan imidlertid vise seg å bli et problem for flere av nasjonene ettersom FIS har vedtatt at lagene må betale for testingen selv.

Som Nettavisen skrev i forrige uke, regner Norges Skiforbund å måtte betale over én million kroner for testingen knyttet til langrennslandslaget dersom ikke rimeligere testmetoder snart kommer på plass.

- Jeg har ikke regnet på dette, men er klar over at det kan bli et betydelig beløp, svarer langrennssjef Espen Bjervig på spørsmål fra Nettavisen om hva han tenker om millionregningen.

Venter gigantregning

Den regningen er imidlertid bare småpenger i forhold til hva det russiske landslaget regner med å måtte bruke på koronatesting i vinter.

I et intervju med nettstedet Daily Skier forteller den russiske langrennssjefen Jelena Välbe at de, i motsetning til Bjervig, har regnet på kostnadene de kan vente seg i forbindelse med koronatestingen.

Og svaret er ikke lystig lesning i den russiske leiren.

- Vi pleier normalt å være over 60 personer som reiser rundt i verdenscupen. Det inkluderer utøvere, trenere og øvrig støtteapparat. Vi har regnet på det. Med testing på hvert sted så vil det koste mellom 500.000 og 530.000 euro, sier Välbe.

Det tilsvarer over 5,3 millioner norske kroner etter dagens kurs.

USIKKER VINTER I VENTE: Jelena Välbe er øverste sjef for det russiske langrennslandslaget med Alexander Bolshunov i spissen. Foto: Fredrik Hagen (NTB)

Prisene på koronatestingen varierer i Europa. Norges landslagssjef har oppfattet at snittprisen skal ligge på cirka 1500 kroner per person, men Välbe forteller at russerne betalte nærmere 2500 kroner hver i forbindelse med deres tur til Finland, hvor det russiske laget nå forbereder seg til verdenscupåpningen.

Frykter for de mindre nasjonene

Russland, samme med Norge og Sverige har de største lagene i verdenscupen i langrenn. De kan også derfor regne med å måtte ut med de høyeste totalbeløpene for koronatesting i verdenscupen i vinter.

Det er imidlertid de mindre lagene man frykter mest for denne sesongen.

Flere av nasjonene har allerede et svært stramt budsjett og utgifter knyttet til testing for covid-19 kan derfor føre til at enkelte løpere må stå over konkurranser til vinteren.

Det frykter i hvert fall renndirektør i FIS, Pierre Mignerey.

- Det er riktig at dette trolig vil føre til færre deltakere i verdenscupkonkurranser kommende vinter, sier Mignerey til Nettavisen.

- Testingen vil garantert føre til ekstra kostnader for deltakerne. Det er vanskelig å spå eksakt hvor mye det vil koste ettersom testmetodene utvikler seg hele tiden og fordi kostnadene er forskjellig fra land til land, forteller Mignerey.

Han mener uansett at det er en utfordring.

- Hver eneste ekstrakostnad er definitivt ikke bra for hverken arrangørene, lagene eller de involverte generelt, forteller renndirektøren.

Verdenscupen i langrenn starter i finske Ruka 27. november.