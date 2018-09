Russland tar utestengelse fra friidretten til CAS

Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) holder fortsatt Russland suspendert selv om nasjonen har fått innpass hos WADA. Nå går russerne rettens vei.

Det var en stor seier for russisk idrett og Russlands nasjonale antidopingbyrå, RUSADA, da Verdens Antidopingbyrå (WADA) i forrige uke valgte å oppheve landets tre år lange utestengelse.

I friidretten, der Russland har vært utestengt siden høsten 2015, er nasjonen derimot ikke gjenopptatt. Torsdag varsler Russlands friidrettsforbund (RUSAF) at det vil anke utestengelsen til Idrettens voldgiftsrett (CAS) i Lausanne.

– I lys av at de utestående kriteriene for gjeninnsettelse av RUSAF i all hovedsak var identiske med dem som WADAs lederkomité mener er oppfylt, og at tiden er et viktig element her, ber vi respektfullt om at IAAF bestemmer seg for å gjeninnsette RUSAF så snart som mulig, skriver forbundet.

– I mellomtiden har RUSAF ikke noe annet valg enn å beskytte sine rettigheter, og vi har dermed i dag levert en anke mot IAAFs beslutning om å forlenge RUSAFs suspensjon til Idrettens voldgiftsrett, heter det videre.

