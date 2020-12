Russland-utelukkelse kan skape OL-floke for Norge

Det internasjonale håndballforbundet har ikke avklart hva som skjer med OL-kvalifiseringene til våren.

Det er uklart om Russlands kvinnelandslag i håndball får delta i OL-kvalifiseringen.

Norge kan få nye motstandere i kvaliken som en konsekvens. Russerne er tittelforsvarer etter gullet fra Rio de Janeiro i 2016.

Som nasjon får ikke Russland delta i større, internasjonale mesterskap som OL, Paralympics og VM de neste to årene, har Idrettens voldgiftsrett (CAS) besluttet. Bakgrunnen er dopingskandalene i landet.

Det russiske håndballforbundet vil presse på for å få med sitt lag som frittstående utøvere under nøytralt flagg. Det er åpnet for en slik løsning i CAS-dommen, men Russland er allerede nektet å spille fotball-VM i 2022.

Norge er satt opp mot Montenegro (vertsnasjon), Romania og Kasakhstan for kamper 19.-21. mars i Podgorica. De beste får OL-billett.

De to andre gruppens ser slik ut: 1: Spania (vert), Sverige, Argentina og Senegal. 2: Russland, Serbia, Ungarn (vert) og Kina.

Det internasjonale håndballforbundet (IHF) er ansvarlig for OL-kvalifiseringene. IHF har ikke besvart NTBs spørsmål om hva som skjer med turneringene etter CAS-avgjørelsen.

Tyskland står nærmest til å overta dersom russerne ikke får delta. Det kan ende med at gruppene endres.

(©NTB)

