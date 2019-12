Russland utestengt fra OL og VM i fire år

Russland er utestengt fra internasjonale idrettsmesterskap de neste fire årene. Det besluttet Verdens antidopingbyrå mandag.

WADA holdt mandag styremøte der de behandlet innstillingen fra byråets regeletterlevelseskomité om å utestenge Russland fra alle internasjonale mesterskap de neste fire årene.

Ifølge NRK og nettstedet Insidethegames ble utestengelsen besluttet enstemmig.

WADAs avtroppende visepresident Linda Hofstad Helleland har kalt Russland-saken verdens største idrettsskandale. Hun har blandede følelser etter WADA-styrets beslutning.

–Jeg er ikke fornøyd med beslutningen vi gjorde i dag, men det er så langt vi kunne gå, sier Helleland til NRK. Hun har arbeidet for en enda strengere reaksjon mot Russland.

– Det (WADA-avgjørelsen) betyr at vi kan oppleve flere hundre russiske utøvere både i Tokyo og Beijing. Det er ikke noen straff eller reaksjon som svir på noen som helst måte.

Ute

Årsaken til utestengelsen er Russlands dopinghistorikk de siste årene etter OL i Sotsji i 2014. Et WADA-utvalg mener at russerne har manipulert datamaterialet de har utlevert fra sitt mye omtalte antidopinglaboratorium i Moskva.

Russland får heller ikke arrangere store internasjonale mesterskap i løpet av fireårsperioden, og det russiske flagget skal ikke benyttes i store internasjonale konkurranser. Dessuten kan ikke medlemmer av den russiske regjeringen få ha internasjonale verv i idretten.

Straffen betyr dermed at Russland ikke kan stille som egen nasjon under de kommende sommerlekene i Tokyo i 2020. Det samme gjelder vinter-OL i Beijing i 2022, fotball-VM i Qatar samme år, samt en lang rekke andre internasjonale stevner og mesterskap.

Utestengelsen vil ikke gjelde neste års fotball-EM, der Russland er kvalifisert og skal være en av 12 vertsnasjoner. Inntil videre får avgjørelsen heller ikke konsekvenser for russiske utøvere i verdenscuper.

Nøytralt flagg

Under vinter-OL i fjor deltok russiske utøvere under nøytralt flagg, som såkalte OAR (olympiske idrettsutøvere fra Russland).

For Russlands del kunne det faktisk vært verre. Russiske utøvere som kan sannsynliggjøre at de ikke har hatt befatning med doping, skal kunne delta som «nøytrale utøvere». Også dette er i tråd med innstillingen fra WADAs uavhengige komité for regeletterlevelse (CRC).

– Vi skulle gjerne sett at det var strengere, sier daglig leder Anders Solheim i Antidoping Norge til NTB.

– Men når innstillingen var som den var, så tror jeg dette er det beste utfallet for antidopingarbeidet og internasjonal idrett, at man følger komiteens innstilling, legger han til.

Det er foreløpig ikke kjent om Russland anker WADA-dommen til Idrettens voldgiftsrett (CAS). Nasjonen har frist på 21 dager til å komme med et tilsvar til WADAs beslutning.

(©NTB)