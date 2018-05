Russlands fotballforbund bøtelagt etter rasisme

FIFA har gitt Russlands fotballforbund en bot tilsvarende 240.000 kroner etter at franske spillere ble utsatt for rasistiske tilrop under en landskamp i mars.

Det internasjonale fotballforbundet har gransket hendelsen som fant sted i landskampen mellom Russland og Frankrike i St. Petersburg 27. mars. Nå er det russiske forbundet ilagt en bot på 30.000 sveitserfranc, det vil si i overkant av 240.000 kroner.

Under landskampen ble franske spillere møtt med apelyder. Manchester Uniteds midtbanestjerne Paul Pogba var blant spillerne som fikk rasistiske tilrop rettet mot seg, spesielt etter at han scoret Frankrikes annet mål i 3-1-seieren.

FIFAs disiplinærpanel sier i en uttalelse tirsdag at det har bemerket alvorlighetsgraden av hendelsen, men også at det kun var snakk om en mindre gruppe fans som var involvert.

Rasismeepisoden er den tredje som har skjedd på stadion i St. Petersburg denne sesongen. Det europeiske fotballforbundet (UEFA) har to ganger straffet byens fotballstolthet Zenit for rasistisk oppførsel blant klubbens tilhengere under kamper i europaligaen.

Stadion i St. Petersburg skal i sommer huse sju VM-kamper, inkludert Russland – Egypt og en semifinale.

(©NTB)

