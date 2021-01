«Russlands Håndballforbund» åpnet med uavgjort

Offisielt var det ikke Russland som spilte 32-32 mot Hviterussland i sin første kamp i håndball-VM torsdag, det var Russlands Håndballforbund.

Den lille semantiske forskjellen på arrangørens nettsted og i kamprapporten er et resultat av avgjørelsen i Idrettens voldgiftsrett (CAS) nylig, der Wadas sanksjoner ble delvis opprettholdt slik at Russland og russiske utøvere i to år ikke kan delta i VM eller OL under eget flagg eller egen nasjonsbetegnelse.

VM-laget i håndball ble torsdag de første russere som konkurrerer under de nye reglene. På papiret representerer de ikke landet sitt, men det nasjonale håndballforbundet.

For folk flest ser det ikke særlig annerledes ut. Russerne spilte i sine vanlige røde drakter, men før kampen var det ingen russisk nasjonalsang. I stedet for Russlands flagg brukes håndballforbundets logo som viser en spiller i skuddøyeblikket mot hvit og rød bakgrunn.

Det internasjonale antidopingbyråets sanksjoner for systematisk dopingjuks var egentlig strengere, men CAS halverte straffens lengde til to år og lempet på flere av punktene.

Hele dommen ble for øvrig publisert av CAS torsdag. Det står blant annet at man ikke ønsket å straffe unge russiske utøvere som ikke tok del i fortidens dopingjuks. Dermed slipper utøverne å stille i helt nøytrale drakter, med nøytrale navn (for eksempel «uavhengige utøvere»).

Dmitrij Kiselev, Igor Soroka og Sergej Mark Kosorotov scoret seks mål hver for russerne torsdag. Mikita Vailupov scoret ti for hviterusserne, som rett før VM møtte Norges «nødlandslag» i to EM-kvalifiseringskamper med en seier til hvert av lagene. Vladsislav Kulesj snøt russerne for seier med utligning et halvt minutt før slutt.

