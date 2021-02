Ruud etter nattens trening med Nadal: - Prøver å nyte hvert sekund

Tirsdag morgen norsk tid skal Casper Ruud forsøke å ta seg videre til andre runde i Grand Slam-turneringen Australian Open.

Casper Ruud ladet opp til sin førsterundekamp i Australian Open med treningsøkt med tennislegenden Rafa Nadal natt til mandag norsk tid.

Se Discovery+ sin video fra nattens trening og intervju med Ruud her:

Ruud trener ofte sammen med verdenstoeren og legger ikke skjul på at han får stort utbytte av tiden han får tilbringe på banen med den spanske superstjernen.

- Det er vel enda gøyere for meg å trene med han enn det er for han å trene med meg, tror jeg. Han har pisket en annen ung kar (Jannik Sinner) rundt i to uker i Adelaide. Jeg regner med han synes det er litt ålreit å invitere noen av oss litt yngre med på trening. Han har jo vært ung selv, og han var yngre enn både meg og Sinner da han slo gjennom. Han er en legende og en av de aller beste spillerne gjennom tidene, så hvert minutt man får på banen med ham prøver man å nyte, sier Ruud.

Les også: Ruud: - Nadal er ikke barnepasseren min

Tidlig tirsdag morgen norsk tid skal Ruud i aksjon mot australske Jordan Thompson. Eurosports tenniskommentator Sverre Krogh Sundbø tror på et tøft oppgjør.

- Jordan Thompson er den perfekte lakmustest. Det er en Casper slår på en god dag og taper mot hvis han har en middels minus-dag, sier Krogh Sundbø til Nettavisen.

Måten Ruud tapte på mot tsjekkiske Jiri Vesely i oppkjøringsturneringen Murray River Open forrige uke er imidlertid noe som bekymrer Eurosport-kommentatoren noe.

- Det som gjør meg litt urolig er at han var bedre enn Jiri Vesely i to og et halvt sett og likevel taper kampen, sier Krogh Sundbø.

- Jeg velger likevel å se på det som et arbeidsuhell. Spillet til Casper var veldig bra. Han returnerte med mer autoritet, servene var tilbake på nivået fra sensommeren i fjor, før han fikk problemer med armen. Hvis Casper får lov å lade den forhand-kanonen sin, så tror jeg det blir en god dag på jobben. Det er et lite antiklimaks om han skulle ryke i første runde i en Grand Slam.

ATP-ranking 1. Novak Djokovic

2. Rafa Nadal

3. Dominic Thiem

4. Daniil Medvedev

5. Roger Federer

6. Stefanos Tsitsipas

7. Alexander Zverev

8. Andrej Rublev

9. Diego Schwartzman

10. Matteo Berrettini

-------------------------------

28. Casper Ruud

Selv tror Ruud det kan være en fordel for ham å møte en spiller som ikke har like kraftull serve, som blant andre forrige motstander Vesely.

- Det er en tøff trekning. Jeg kunne møtt på større navn også, så jeg synes det er helt greit. Vi har hatt to tøffe kamper mot hverandre tidligere og vunnet én hver. Jeg må forberede meg på at det blir en jevn og tøff kamp. Jeg føler det er en spillbar motstander. Han har ikke en serve som Vesely og er ikke så høy og stor. Det blir nok litt mer spill om ballen, som jeg håper kan være til fordel for meg, sier Ruud til Eurosport.

Australian Open er én av fire Grand Slam-turneringer som spilles hvert år. Turneringene regnes som de gjeveste i tennisverdenen. Rafa Nadal og Roger Federer er mestvinnende gjennom tidene med 20 Grand Slam-titler hver. Novak Djokovic har 17.

Casper Ruuds kamp mot hjemmehåpet Jordan Thompson ser du kun på Discovery +. Nøyaktig tidspunkt for kampstart avhenger av når de foregående kampene på samme bane, men sendingen starter 05.00.

Reklame Løpesko 2021 – få oversikt over alle nyhetene