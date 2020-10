Ruud fikk Nadal-sms etter møtet med Djokovic

- Nå har vi kanskje kommet til det stadiet hvor vi ser på hverandre som konkurrenter, sier Casper Ruud om forholdet til Rafael Nadal.

RYEN (Nettavisen): Casper Ruud har denne sesongen fått et stort gjennombrudd på ATP-touren og klatret nylig opp på 25. plass på rankingen.

For drøye tre uker siden spilte han seg helt fram til semifinale i Masters 1000-turneringen i Roma, der han ble slått av verdensener Novak Djokovic.

Fikk gratulasjon av Nadal

Ruud, som delvis er et produkt av Nadal-akademiet på Mallorca, innrømmer at det tikket inn en sms fra gruskongen Nadal etter semifinalemøtet med serberen.

- Jeg regner med at han synes det er gøy at en fra akademiet har kommet dit hvor jeg er nå. Han sender «gratulerer» når jeg gjør det bra og sånne ting, så det er er hyggelig gest fra han. Jeg fikk melding av han etter Roma, sier Ruud til Nettavisen.

- Og der stod det ... ?

- Det har jeg fått beskjed om ikke å si ordrett, men han gratulerte meg, og det er jo hyggelig for meg at han følger litt med.

Fakta ATP-rankingen ↓ 1. Novak Djokovic (SRB)

2. Rafael Nadal (ESP)

3. Dominic Thiem (AUT)

4. Roger Federer (SUI)

5. Stefanos Tsitsipas (GRE)

6. Daniil Medvedev (RUS)

7. Alexander Zverev (GER)

8. Diego Schwartzman (ARG)

9. Matteo Berrettini (ITA)

10. Andrej Rublev (RUS)

25. Casper Ruud (NOR)

Ruud sier han ennå ikke har lyktes med å slå Nadal på trening, men håper han snart får muligheten til igjen å teste seg mot verdens beste grusspiller, noe han senest gjorde i forbindelse med turneringen i Roma.

- Nadal er ikke barnepasseren min

Ruud merker også en forskjell fra der han tidligere var «en som fikk lov til å slå med Rafa» til å bli en legitim sparringpartner.

- Nå har vi kanskje kommet til det stadiet hvor vi ser på hverandre som konkurrenter. Vi er nok mer der nå enn at han er en barnepasser som holder hånden min og støtter meg. Det er helt feil. Nå er det sånn jeg ønsker at det skal være, for det beviser at jeg har kommet en lang vei opp.

- Hvordan er det å være rundt en så stor stjerne? Tar han mye plass?

- Han tar ikke så mye plass. Han er en ekstremt annerledes person utenfor banen sammenlignet med hvordan han er på. På banen er han jo både fryktløs og litt nådeløs mot motstanderne. Man skulle nesten tro at han nyter å plage dem med det spillet han leverer, men utenfor banen er han ekstremt rolig, og en vanlig, ydmyk person.

- Det er litt sånn at han bare skrur på bryteren og er en annen person når han går ut på en tennisbane, så det har vært noe av det morsomste for meg å oppleve og se. Når han sitter på anlegget og spiser lunsj før kamp, er han ganske rolig, men så fort han begynner å sette i gang maskineriet, er det ikke noe stopp. Det er noe jeg også har prøvd å se på og ta med til mitt spill og min tennis. Når man er på banen er man der for å gjøre en jobb og ikke noe annet enn det.

Torsdag røk Ruud hodestups ut av ATP 250-turneringen på Sardinia i Italia da han møtte tyske Yannick Hanfmann.

Ruuds neste turnering går innendørs på hardcourt og spilles i Wien fra 26. oktober.