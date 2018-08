Ruud flytter for å samarbeide med Nadal: – Mitt største idol

I september flytter Casper Ruud til Mallorca for å nå målet om å etablere seg i verdenstoppen. Der vil 19-åringen få trene jevnlig med verdensener Rafael Nadal.

Det avslørte Team Ruud på en pressekonferanse på Oslo Tennisarena fredag formiddag.

– Det har blitt diskutert gjennom sommeren. Jeg har lett etter et sted der jeg kan trene på høyere nivå enn hva som finnes i Norge. Rafael Nadal har vært mitt største idol hele tiden, så dette er en unik sjanse for meg, sa Ruud til et samlet pressekorps.

Med seg på lasset til Mallorca får han far og trener, Christian Ruud, samt mor og sin ene søster. Faren vil fortsatt fungere som trener tross miljøskiftet.

– De vet at pappa kommer til å være med som trener og respekterer det. Jeg vil ikke skyve han bort. Men nå får vi et større team, der topptrenere som Carlos Moya og Toni Nadal (Rafaels onkel) kan bidra med kunnskap og erfaring som kan ta meg til et høyere nivå.

Henvendelse under Roland-Garros

Ruuds høydepunkt denne sesongen var da han tok seg videre til 2. runde i Roland-Garros. Det ble lagt merke til. Under Grand Slam-turneringen i Paris fikk han henvendelsen fra Nadals team.

– Det var utrolig kult. Men jeg trengte naturligvis litt tid til å tenke på dette sammen med familien. Det er fint å bli lagt merke til, og nå har vi kommet fram til at dette er den beste løsningen for meg det neste året.

Christian Ruud mener samarbeidet er helt unikt. Han er tydelig på at det skyldes sønnens målrettede arbeid gjennom mange år.

– Vi ble invitert til Mallorca i påsken i fjor. Da fikk Casper trene med Nadal, og de ble imponert over hva de så. Han er ydmyk og hardtarbeidende. Det er ikke noe tull på treningene, og derfor tror jeg han er godt likt. Han er en av de beste tenåringene i verden og muligheten til å lære i dette miljøet er helt unik, sier faren og fortsetter.

– Så har han jo oppkalt hunden vår etter Nadal, så det er ingen tvil om at dette har vært et idol gjennom mange år.

Høyere nivå

Ruud er foreløpig ranket som nummer 138 i verden. Det er soleklart best i Norge. På Mallorca får han muligheten til daglige treningsøkter med topp 100-spillere og Nadal.

– Det blir fortsatt like mange turneringer, men det daglige treningsarbeidet blir av mye høyere kvalitet. Det er vanskelig å si nøyaktig hvordan det vil se ut, men jeg kommer nok til å trene to timer på morgenen og to timer på ettermiddagen, pluss styrkeøkter. Sånn sett er det likt som i Norge, men kvaliteten og intensiteten vil være annerledes.

Øyvind Sørvald i Norges Tennisforbund er stolt over hva Ruud har fått til i ung alder. Nå gleder han seg til å følge 19-åringen videre.

– Vi har fulgt Casper de siste ti årene. Det han har gjort er enormt og gir ytterligere motivasjon for norsk tennis, sier idrettssjefen.

(©NTB)

