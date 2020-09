Ruud før Djokovic-duellen: – Skal være så grådig jeg kan

Casper Ruud er klokkeklar før semifinalen i Roma Masters i tennis: Møtet med verdensener Novak Djokovic blir hans hittil tøffeste oppgave i karrieren.

Det norske tennisesset fikk lørdag sin søte revansje mot Matteo Berrettini, italieneren som slo ham ut av US Open i 3. runde for to uker siden.

Ruud avanserte til semifinale etter et heseblesende oppgjør avgjort i tiebreak, og litt senere på ettermiddagen ble det klart at søndagens motstander heter Djokovic. Serberen troner øverst på herrenes verdensranking og har spilt inn 1,3 milliarder kroner i ATP-premiepenger.

– Det er disse alle største kampene man drømmer om. Det å få lov til å spille mot nr. 1 i verden er unikt og veldig stort, sier nordmannen til NTB og fortsetter.

– Djokovic er en av tidenes største tennisspillere, så dette blir min største utfordring hittil i karrieren. Men jeg får bare prøve å senke skuldrene. Jeg har kommet til semifinalen som er et nytt steg for meg og ikke noe jeg har opplevd før. Jeg skal prøve å nyte det, men samtidig være så grådig jeg kan og spille en god match.

Favorittunderlaget

Ruud påpeker videre hvordan det mentale vil spille en stor rolle i morgendagens storoppgjør.

– Når man møter noen som ham, må man være forberedt på alt. Han har knapt svakheter. Da må man forberede seg godt, og se hvor mulighetene og åpningene i spillet ligger. Jeg må være skjerpet, og antakeligvis så god som jeg aldri har vært før, erkjenner han.

Men en viktig detalj taler til hans fordel. Kampene i Roma spilles nemlig på favorittunderlaget.

– Jeg er takknemlig for at kampen spilles på grus og ikke på «hardcourt». Der er han i hvert fall ekstremt god. Jeg sier ikke at han er dårlig på grus, men er bare veldig glad det er grus kampen spilles på, sier den norske 21-åringen.

(©NTB)