Ruud Gullit mener dette var et nøkkeløyeblikk i Champions League-finalen

- Det var øyeblikket hvor de sa «nå går vi for dette», mener den nederlandske fotballegenden.

Tidlig i andre omgang av Champions League-finalen mellom Bayern München og Paris Saint-Germain tente det virkelig til på Estadio da Luz i Portugal.

PSG-stjernen Neymar hadde nettopp blitt lagt i bakken av Leon Goretzka da Serge Gnabry kom sent inn i en duell med brasilianeren og sparket ham over ende.

Leandro Paredes konfronterte den tidligere Arsenal-spilleren umiddelbart, og det oppstod tumulter midt på banen, før både Gnabry og Paredes ble tildelt gult kort.

- Nøkkeløyeblikket

Den nederlandske fotballegenden Ruud Gullit mener det øyeblikket var med på å dytte kampen i Bayern Münchens favør.

- For meg var det et nøkkeløyeblikk i kampen da Gnabry ga Neymar et lite spark. Det var øyeblikket da de sa «nå går vi for dette». Jeg elsket at de gjorde det, for det var det de trengte, sa Gullit i beIN Sports' studio.

- Du trenger litt aggressjon og å skremme motstanderen litt. Han viste det med den handlingen. Plutselig skjedde noe med laget og kort tid etterpå scoret de også målet, sa Gullit videre.

Neymar, som spilte glitrende i både kvart- og semifinale, fikk til svært lite i finalemøtet med Bayern og tok til tårene da slaget var tapt.

- Preget Neymar

TV 2s Simen Stamsø Møller innrømmet at han syntes synd på brasilianeren etter kampslutt.

- Jeg må helt ærlig innrømme at det er ikke synd på Neymar i utgangspunktet, men dette er vel første gangen kanskje utenom ryggskaden i 2014, at jeg synes skikkelig synd på Neymar på slutten der, for han fikk ikke til noen verdens ting, sa Stamsø Møller i TV 2s studio.

TV 2-eksperten tror det kan ha ligget for mye press på Neymars skuldre.

- Det er ingen tvil om at Neymar var preget etter at Bayern scoret. Da tror jeg han tenkte at «nå er det opp til meg å fikse dette» og det klarte han rett og slett ikke.

- Det er selvfølgelig veldig mye for en spiller å skulle fikse det på egenhånd. Men når de er såpass ille ute så må han levere bedre enn det han gjorde på slutten her, sa Stamsø Møller videre.