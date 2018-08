Ruud herjet seg videre i US Open-kvalifiseringen

Capser Ruud feide italienske Andrea Arnaboldi av banen i 1. kvalifiseringsrunde til US Open i tennis onsdag. Unggutten vant overlegent med 6-2 i begge sett.

Dermed er Ruud to kamper unna å være kvalifisert til sin tredje Grand Slam-turnering av fire mulige i år. I både Australian Open og Roland-Garros fikk han spille to kamper i hovedrunden, men misset i sommerens Wimbledon-kvalifisering.

– Det var veldig gøy. Det var bra fra start til slutt. Han har hatt litt stang ut i det siste, så dette tror jeg bygger på selvtilliten til Casper. Det virker som han tenner til litt ekstra når det er Grand Slam, sa trener og pappa Christian Ruud til Eurosport.

19-åringen fra Snarøya fikk en knallstart på hardcourten i New York. Han brøt umiddelbart Arnaboldis serve i første game. Ruud hadde marginene på sin side da hans andre bruddball spratt i nettet og rullet over.

Arnaboldi slet med å få taket på en lynkjapp Ruud. Nordmannen fikk lov til å bruke forehanden mye, og i tredje game brøt han igjen og føk opp i 3-0-ledelse.

Italieneren reduserte til 1-4 og 2-5 men var sjanseløs i et åpningssett som gikk fort unna (29 minutter). Ruud servet strålende og holdt et tempo 30 år gamle Arnaboldi ikke hang med på.

– Fantastisk bra tennis, sa Eurosport-ekspert Christer Francke.

Kontrollert

Neste sett åpnet som det første. Ruud gikk opp i 1-0 etter to bruddballer. Det lyste frustrasjon av Arnaboldi utover i settet. US Open er italienerens hovedmål hvert år, men mot Ruud ble det stopp allerede i 1. kvalifiseringsrunde.

Det hjalp Arnaboldi lite at han reduserte til både 1-2 og 2-3. Ruud holdt trykket oppe, vartet opp med flere imponerende slag og sikret avansementet. I nest siste game brøt Ruud motstanderens serve nok en gang.

Hardcourt er ikke Ruuds favorittunderlag, men onsdagens spill lover godt for fortsettelsen.

Spår snarlig topp 100

Ruud er rangert som nummer 143 i verden, mens Arnaboldi har 180.-plassen på ATP-rankingen. Francke mener det kun er et tidsspørsmål før Snarøya-gutten blir en topp 100-spiller.

– Hadde han hatt litt mer stang inn i år, kunne han kanskje vært det allerede. For meg ser det ut som han har et nivå og et tempo som er bra nok til det. Han er slitesterk, sa Francke til NTB rett i forkant av US Open-kvalifiseringen.

En av de store fordelene med å være rangert som en av verdens 100 beste tennisspillere, er at man slipper å måtte kvalifisere seg til Grand Slam-turneringene.

I neste runde skal Ruud opp mot australske Max Purcell, som er rangert som nummer 250 i verden. Med seier der vil han være klar for kvalifiseringsfinale. Hovedrunden starter mandag.

(©NTB)

Mest sett siste uken