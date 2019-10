Ruud innfridde «årets mål», møter verdens største talenter

Casper Ruud er kvalifisert for tennisens stormøte mellom verdens beste spillere under 21 år. Den eksklusive turneringen går i Milano i november.

Åtte av verdens aller største tennistalenter under 21 år møtes i Next Generation ATP Finals i den italienske motehovedstaden. Sju av spillerne får plass i turneringen som følge av sine prestasjoner denne sesongen, mens nummer åtte gis billett gjennom et wildcard.

Casper Ruud er inne på listen over spillerne som er kvalifisert for turneringen. Det bekrefter ATP-touren på sitt nettsted tirsdag.

20-åringen fra Snarøya er jublende glad over billetten.

«Årets mål er i dette øyeblikk innfridd», skriver Ruud på sin Facebook-side.

Turneringen i Milano spilles over fem dager. Den innledes med spill i to grupper, før fire spillere deretter fortsetter til semifinale- og finalespill.

Det er tredje året på rad at verdens beste spillere under 21 år møtes til dyst. Casper Ruud har ikke tidligere klart å kvalifisere seg for turneringen som har en samlet pengepremiepott på 1,275 millioner dollar.

Den norske tennisprofilen har en strålende sesong bak seg. På den siste verdensrankingen er han nummer 61. Tidligere denne sesongen var han helt oppe på 54.-plass. Det er så langt karrierebeste.

Mannen som topper lista over verdens beste tennisspillere under 21 år, greske Stefanos Tsitsipas, skal ikke spille Next Generation-finalen i Milano. Han er kvalifisert for ATP-tourfinalen i London og prioriterer naturlig nok spill der.

Ruud kan derimot se fram til å møte canadierne Felix Auger-Aliassime og Denis Shapovalov, australske Alex de Minaur og amerikanske Frances Tiafoe.

Turneringen i Milano spilles på hardcourt.

