Ruud klar for kvartfinale i Masters 1000 for første gang: - Helt utrolig

Motstander Marin Cilic har vunnet US Open og vært rangert som nummer tre i verden, men fredag måtte han se seg slått av en nordmann.

Casper Ruud er klar for kvartfinalen i Masters 1000-turneringen i Roma etter seier over kroaten Marin Cilic fredag ettermiddag. Ruud vant kampen 2-0 (6-2, 7-6) i sett.

Dermed er 21-åringen klar for sin første kvartfinale i en Masters 1000-turnering.

Han møter italienske Matteo Berretini i semifinalen.

- Det er åpenbart en utrolig bra følelse. Det er første gang i min karriere at jeg kommer til en kvartfinale i en Master 1000-turnering. Det kunne ikke vært bedre at jeg gjør det her i Roma, der jeg har gode minner fra i fjor, sier Ruud til Eurosport.

- Jeg er selvfølgelig utrolig fornøyd og gleder meg allerede til morgendagen, Det blir en spennende match. Berretini er en god italiener, en av verdens ti beste spillere, så han er bra både på hard court og grus, men jeg skal forsøke å huske på hva jeg gjorde bra mot ham i Paris i fjor og ta med meg den selvtilliten jeg har fra denne kampen inn i morgen. Jeg spilte mot ham for bare noen uker siden, men nå er det grus, som er et litt annet underlag, jeg får prøver å bruke det til min fordel, sier 21-åringen.

Etter et første sett der Ruud var overlegen, ble det jevnt i det andre. Det hele måtte avgjøres på tie break og der dro Ruud til slutt i land en 8-6-seier.

- Dette er god høy puls, skikkelig god høy puls. Han spilte fantastisk i det første settet og så spilte Cilic fantastisk i det andre settet. Vi ser at Casper ikke liker måten han spiller på med stor serv og en ball, han får ikke noe rytme, men så klarer han å dra det i land. Det er fantastisk hvor sterk mentalt han er ute på banen der. Det er helt utrolig, sier Eurosport-ekspert Øyvind Sørvald.

Merritert motstander

Nordmannen spilte nærmest feilfritt og vant det første settet med solide 6-2. Sterkt mot en motstander som har vært rangert som nummer tre i verden.

31-åringen fra Kroatia er nå rangert som nummer 40 i verden, men janaur 2018 var han altså så høyt oppe som en tredjeplass på ATP-rankingen. Kroaten har også en Grand Slam-triumf på samvittigheten, fra US Open i 2014.

Eurosport-kommentator Christer Francke lot seg imponere av Ruud.

- Vi er litt overrasket over at Ruud er så overlegen mot en spiller som har vært nummer tre i verden, og gått til semifinalen i tre forskjellige Grand Slam-turneringer.

Jevnt andre sett

I det andre sette åpnet 21-åringen i samme spor som han avsluttet det første, men etter en god start der Ruud ledet 1-0 og 2-1 i game, havnet han litt i vanskeligheter.

Nordmannen lot seg likevel ikke stresse og spilte på en voksen måte mot Cilic. Det ble et jevnt andresett og de to fulgte hverandre til 5-5. Cilic hevet seg flere hakk i det andre settet og spesielt servingen til kroaten var på et helt annet nivå nå.

Da det ble 6-6 måtte settet avgjøres på tie break.

I tie breaket var det Ruud som tok initiativet og ledet 4-1 mot kroaten. Cilic slo tilbake til 4-3, før Ruud igjen kapret et poeng og var foran med 5-3.

Drama i tie break

Cilic nektet likevel å gi seg og etter en lang og intens ballveksling ved det neste poenget var det 31-åringen som dro det lengste strået og det sto 5-4.

Ruud gikk imidlertid raskt opp til 6-4 og hadde da to matchballer. Den første endte med poeng til Cilic og 6-5. På den andre ble det en back hand-miss og det sto 6-6.

De to neste poengene gikk til Ruud og dermed var kampen avgjort.

Nordmannen vant tie breaket 8-6 og kampen med 2-0 ((6-2, 7-6)) i sett.