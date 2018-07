Ruud klatrer på verdensrankingen etter Båstad-bragd

Casper Ruud blir belønnet for storspillet under Båstad-turneringen på den ferskeste verdensrankingen i tennis. Nordmannen klatrer seks trinn til 141.-plass.

Ruud sto for sin største bragd så langt i tenniskarrieren med seier over den gang 39.-rangerte David Ferrer i Båstad-turneringen torsdag. Spanjolen var verdenstreer så sent som i 2014, men ble kastet ned 23.-plasser til 62.-plass etter exiten mot Ruud.

Båstad-turneringen tok slutt i kvartfinalen mot 28. mann på den ferske rankingen, Richard Gasquet, for Snarøya-gutten. Ruud ble likevel rikelig belønnet for innsatsen på rankingen.

Allerede mandag kan Ruud sørge for et nytt byks på lista. 19-åringen skal prøve seg mot Diego Schwartzman i 1. runde i ATP-turneringen på grus i Hamburg. Schwartzman er for tiden ranket som nummer 12 i verden og blir den høyest rangerte spilleren nordmannen har møtt så langt i karrieren.

Topp ti på verdensrankingen er uforandret med unntak av at Dominic Thiem og John Isner har byttet plass slik at østerrikeren er nummer åtte, mens Isner faller til 9.-plass. Rafael Nadal er fortsatt verdensener etterfulgt av Roger Federer og Alexander Zverev.

