Ruud klatrer på verdensrankingen etter sesongslutt

Casper Ruud har avsluttet tennissesongen, men klatrer til 111.-plass på den ferske verdensrankingen mandag.

19-åringen tok ferie forrige uke. Da var han nummer 113 på verdensrankingen.

I august sa Ruud at han hadde et mål om å nå topp 100 før sesongen er over. Det klarte han ikke, men han har de siste ukene klatret jevnt og trutt oppover listene.

Mye av grunnen har vært at Ruud i sesonginnspurten tok seg til tre semifinaler på rad i challengerturneringer.

– Det har vært en bra sesong, synes jeg. Noen tap man gjerne skulle unngått, men også store seirer på høyeste nivå i denne idretten. Jeg har spilt mange kamper og vunnet en del flere enn jeg har tapt, som er en positiv ting, oppsummerte Ruud i et Facebook-innlegg.

Novak Djokovic er ny verdensener etter å ha tatt seg til finale i Paris Masters. Rafael Nadal faller til andreplass, mens Roger Federer er tredjemann.

(©NTB)

Mest sett siste uken