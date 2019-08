Ruud kvalifiserte seg for storturnering i USA med snuoperasjon

Casper Ruud snudde og vant 6-7, 7-5, 6-3 over argentinske Federico Delbonis. Dermed er 20-åringen klar for ATP 1000-turneringen i Ohio.

Det så tungt ut for Ruud etter det første settet, som han tapte etter tiebreak. Så viste nordmannen muskler og vant de to påfølgende settene 7-5, 6-3.

Det gjør at han er klar for i ATP 1000-turneringen i Ohio for første gang. En ATP 1000-turnering er på nivået under Grand Slam-turneringene.

Tiebreak i første sett

Venstrehendte Delbonis, rangert som nummer 63 i verden, holdt på å bryte Ruud på stillingen 5-4 til argentineren i det første settet, men på 40-30 til Delbonis tok Ruud seg sammen og utlignet til 5-5.

I gamet etter ledet Ruud 30-15, og så ut til å bryte til 6-5, men Delbonis vant fire strake poeng og gikk opp til 6-5.

Etter at Ruud holdt egen serve til 6-6, var nordmannen som kom best ut i tiebreaket. Ruud ledet 5-3 og hadde god kontroll, men Delbonis vant fire poeng på rad og vant 7-5 og tok føringen i kampen med 1-0 i sett.

Brøt tidlig i andre sett

I det andre settet var Ruud god innledningsvis. På 2-1 til nordmannen klarte 98-modellen å bryte Delbonis med meget godt spill.

På 4-2 til Ruud klarte nordmannen å rote det til på egen serve, og lot Delbonis redusere til 3-4.

Da det sto 6-5 til Ruud, klarte nordmannen å bryte Delbonis til 7-5. Da reagerte argentineren med å hamre racketen i bakken.

Ruud meget sterk i tredje sett

I det tredje og avgjørende settet fulgte spillerne hverandre fram til det sto 3-2 til Ruud. Delbonis servet, men nordmannen viste muskler og brøt til 4-2. Deretter gikk Ruud opp til 5-2. Delbonis reduserte på egen serve, men på 5-3 tok Ruud kommandoen fra start og vant. Det tredje settet endte 6-3 i favør Ruud.

Dermed var seieren sikret for Snarøya-gutten, som nå skal spille i hovedturneringen i Ohio. Dersom Ruud går hele veien, stikker han av med seks millioner dollar.

