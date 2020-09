Ruud må tilpasse seg nye Roland Garros-begrensninger

Det blir lov med maksimalt 1000 tilskuere per dag når Roland Garros-turneringen i tennis starter søndag.

Den franske regjeringen satte fredag ned foten for forslaget om 5000 daglige tilskuere.

– Dette er et tøft slag i trynet for oss, sier turneringssjefen Guy Forget.

Årets Roland Garros-turnering skulle normalt ha vært arrangert for fire måneder siden, men det satte koronapandemien en stopper for.

Oppblussingen av smittetilfeller i de siste ukene gjør at tilskuerkapasiteten blir redusert. Regjeringen krever at det blir innført strengere restriksjoner, og Frankrikes statsminister sier at Roland Garros-arrangøren må forholde seg til det samme reglementet som resten av idrettsarrangører i «røde soner» landet over.

– Vi må ta regjeringens krav til følge. Spillerne er på plass, og vi er klare til å komme i gang, sa Forget.

I fjor var det 520.000 tilskuere innom turneringen i Paris. I år vil det totale antallet tilskuertallet være tre prosent av fjorårsantallet.

Casper Ruud skal opp mot franske Ugo Humbert i 1. runde av turneringen. Det er ikke kjent når kampen spilles ennå.

