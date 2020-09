Ruud med vanvittig opphenting i første runde av US Open

Casper Ruud (21) er videre til andre runde i US Open etter en vanvittig opphenting mot amerikaneren MacKenzie McDonald i New York tirsdag.

I Grand Slam-turneringene spilles det best av fem sett, og Ruud tapte begge de to første settene mot den 243. rankede Florida-mannen McDonald.

Så gjorde Snarøya-gutten noe han aldri tidligere har gjort i sin seniorkarriere. Han vant de tre neste settene og snudde 0-2 til 3-2.

Resultatet ble dermed 4-6, 4-6, 6-4, 6-3, 6-2 i favør av 37.-rankede Ruud.

Pappa Ruud til Casper: - Dette er vendepunktet

I intervju med Eurosport etter kampen ble pappa og trener Christian Ruud spurt hva som egentlig skjedde og hva han sa til sønnen, som plutselig våknet til liv midt i tredje sett.

- Jeg vet ikke om du husker en litt lang ball på stillingen 4-3, der Casper løper tilbake, slår den mellom beina og under opp med å vinne poenget. Begge var litt slitne, og jeg sa til han «dette var turning-pointet. Nå snur det». Og det gjorde det også. Jeg sa bare «heng i, du er sterk!». Det er små marginer i denne sporten her, og heldigvis gikk det litt i favør av Casper i dag. Det er gøy å dra det i land i en Grand Slam-turnering.

VENDEPUNKTET: Pappa og trener Christian Ruud mener dette slaget symboliserer vendepunktet i kampen. Foto: Skjermdump Eurosport

- Det er så stor idrett

Idrettssjef i tennisforbundet Øivind Sørvald var smått rørt i Eurosports studio etter kampslutt.

- Her må du være sterk mentalt over lang tid, og det var han. Det er helt fantastisk, det som skjedde her. Det er helt rått. Det er så stor idrett. Han går utpå der, ligger under, det står og vipper, og han drar det den veien, sa Sørvald.

Nå venter 92.-rankede Emil Ruusuvuori i andre runde, en spiller Ruud kjenner godt etter å ha trent sammen med finnen under koronapausen. Ruusuvuori slo den 53.-rankede sloveneren Aljaz Bedene over fem sett.

Blytung start

Ruud lyktes med å bryte motstanderens serve i ett game i første sett og ledet 4-1 på et tidspunkt. Derfra og ut handlet det imidlertid kun om MacKenzie McDonald i det første settet.

Amerikaneren skrudde opp tempoet voldsomt, vant de fem neste gamene og sikret dermed det første settet med 6-4, etter å ha brutt Ruuds serve i to game.

I det andret settet var det kun McDonald som lyktes med å bryte motstanderens serve, og 25-åringen fra Florida vant også det settet 6-4.

FRUSTRERT UNDERVEIS: Casper Ruud gjorde flere feil og tapte de to første settene mot MacKenzie McDonald. Foto: Seth Wenig (AP)

Plutselig løsnet det

I den tredje settet skjedde det plutselig noe med Ruud, som på det tidspunktet hadde kniven på stripen. Vinnerslagene satt plutselig, og McDonald havnet tydelig på defensiven. Nordmannen gikk seirende ut av settet med 6-4.

Nordmannen fortsatte den gode trenden i fjerde sett, og samtidig som Ruud så ut til å få nye krefter for hvert game, virket McDonald mer og mer sliten.

21-åringen fra Snarøya, som er ranket som nummer 37 i verden, kjørte over amerikaneren og vant det fjerde settet 6-3.

I femte og avgjørende sett virket McDonald mer skjerpet igjen, og begge spillerne holdt servene sine i de fire første gamene. I femte game brøt imidlertid Ruud og gikk opp til 3-2.

Derfra sikret nordmannen seg tre strake games og dermed 6-2 og avansement.