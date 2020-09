Ruud nær tennissensasjon: Tapte semifinalen mot Djokovic

Snarøya-gutten hadde flere settballer tidlig i kampen, men måtte til slutt se seg slått av en tidvis amper Novak Djokovic (33).

CASPER RUUD - NOVAK DJOKOVIC 5-7, 3-6

For det var helt tydelig at kampen betydde mye for serberen, som er rangert som verdens beste tennisspiller.

Casper Ruud sjokkerte imidlertid superstjernen tidlig , og hadde en alle tiders mulighet til å hente hjem det første settet på grusen i Masters1000-turneringen i Roma.

De avsluttende gamene i det første settet ble på mange måter et avgjørende punkt i kampen, og vippet dessverre ikke nordmannens vei.

21-åringen hadde settball på 5-4, men Djokovic reddet seg inn og holdt deretter sin egen serve etter et svært langt game som endte med 6-5 i favør serberen.

Ruud hadde tre muligheter til å bryte Djokovic, men 33-åringen hentet seg inn alle gangene med fantastiske serveess, før han til slutt servet inn eget game.

Deretter brøt Djokovic Ruud og hentet hjem det som ble et dramatisk sett.

Djokovic var virkelig på krigsstien søndag, og viste flere ganger misnøye med dommeren på rødgrusen i Roma.

Avslutningsvis i det ene gamet tok Ruud poeng etter et serveess, som Djokovic mente var ut.

Dommeren kom ned for å sjekke ballmerket og fastholdt på avgjørelsen om å dømme ballen inn, til tross for at TV-bildene viste at ballen i realiteten var noen få centimetere på feil side av linjen.

IKKE FORNØYD: Djokovic var alt annet enn fornøyd med dommeren. Foto: Clive Brunskill (AFP)

Raste igjen: - Du er utrolig!

Innledningsvis i det andre settet var Djokovic i gang mot dommeren igjen - også denne gangen med en god sak på hånden.

En lang og høy forehand fra Ruud mot grunnlinjen ble først dømt ut, før dommeren kom ned og gjorde om avgjørelsen slik at poenget måtte spilles på nytt.

Avgjørelsen frustrerte Djokovic, som nok en gang argumenterte for at ballmerket viste at Ruuds slag var ut.

Også denne gangen viste «hawk eye», som ikke blir brukt på grus, at Ruud sitt slag i utgangspunktet var ute.

- Du er utrolig! raste Djokovic mot dommeren.

RASTE: Novak Djokovic var tydelig misfornøyd med dommeren ved flere ganger i møtet med Casper Ruud. Foto: Skjermdump/Dplay

Djokovic reiste seg

Serberen reiste seg imidlertid etter dramatikken, og viste etter hvert hvorfor han er den beste i verden.

Først var han svært nær å bryte Ruud ved første anledning, men det norske tennishåpet holdt unna med knappest mulig margin.

Ruud spilte til tider fantastisk tennis og fikk fram det beste i Djokovic. 21-åringen var nær å bryte veteranen i tredje game, men serberen holdt egen serve før han brøt Ruud i game nummer seks.

Det sjuende gamet ble av det lange slaget, hvor Ruud blant annet reddet flere matchballer.

Den norske unggutten holdt til slutt egen serve, men var sjanseløs da Djokovic servet for kampen. 33-åringen kunne til slutt juble for en forventet finaleplass på rødgrusen i Roma.

Der møter han vinneren av Diego Schwartzman og Denis Sjapovalov.