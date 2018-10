Ruud nærmer seg topp 100-målet

Casper Ruud fortsetter å klatre og øyner en plass blant de 100 beste på verdensrankingen i tennis. 19-åringen er nå nummer 113.

Nordmannen har tatt seg til tre semifinaler på rad i challengerturneringer. Det hjelper unggutten til å avansere ytterligere fire plasser på den ferske ATP-rankingen, som ble offentliggjort mandag.

Lørdag ble det tap i strake sett for australske Thanasi Kokkinakis i Las Vegas.

I august sa Ruud at han hadde et mål om å nå topp 100 før sesongen er over. Det klarte han ikke, men har de siste ukene klatret jevnt og trutt oppover listene.

Nå tar Snarøya-gutten ferie på 113.-plass.

Det er ingen endringer blant de fem beste. Rafael Nadal topper listen foran Novak Djokovic, Roger Federer, Juan Martin del Potro og Alexander Zverev.

