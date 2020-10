Ruud røk ut av Roland-Garros etter tap mot Dominic Thiem

Verdenstreeren ble for sterk for Casper Ruud (21).

Ruud yppet seg i spesielt første sett og hadde flere breakballer, men den østerrikske grusspesialisten avanserte til fjerde runde i Paris etter å ha vunnet 6-4, 6-3, 6-1.

Ruud åpnet oppgjøret på centre court bra, og fikk en breakball allerede i første servegamet til Thiem.

Østerrikeren, som er spådd å ta over som gruskonge når Rafael Nadal gir seg, gjorde flere upressede feil innledningsvis, men reddet seg som oftest inn.

Da Ruud endelig klarte å bryte Thiem til 3-1, brøt østerrikeren tilbake umiddelbart og så seg i realiteten aldri tilbake.

Etter kampen skrøt 27-åringen av Norges tennishåp.

- Han har selvtillit etter blant annet å ha vært i semifinalen i Roma, og han er en av de beste grusspillerne i år. Han har en veldig god innstilling fra start til slutt, så jeg prøvde å unngå å gi ham sjanser også i tredje sett. Han kjempet 100 prosent til siste poeng, sier Thiem etter kampen.

Vinnerslag hylles: - Vil komme i historiebøkene

Flere av ballvekslingene mellom de to grusspesialistene var imidlertid av det underholdende slaget, og spesielt i andre sett viste Ruud fram noe av det han har i verktøykassa.

Etter å ha vært framme ved nettet, la Thiem en ball ned mot grunnlinjen, hvorpå Ruud måtte spurte med ryggen mot nettet, før han med et elegant lobbslag mellom beina sendte ballen i en bue over Thiem og ned på motsatt grunnlinje.

Østerrikeren forsøkte å returnere med samme mynt, men var aldri i nærheten av å løse det på samme måte som Ruud.

Prestasjonen fikk Eurosports engelske kommentator til å måpe.

- Wow, det vil være i historiebøkene, og jeg er sikker på at man vil få se det igjen, Å kjøre en lobb fra den posisjonen er ekstraordinært, sa han om Ruuds vanvittige prestasjon.

Nordmannen, som nå er inne blant verdens 30 beste tennisspillere i verden, ble imidlertid et nummer for smått for Thiem, som igjen har kurs mot en Grand Slam-finale.

LOBB: Her sikrer Ruud 40-15 med en vanvittig lobb mellom beina. Foto: Skjermdump/Dplay

Fikk det tøft

Ruud kom nærmest rett fra fem sett i forrige runde mot Tommy Paul, og fikk det etter hvert tøft mot Thiem.

Snarøya-gutten klarte aldri å skape spenning i tredje sett, og da Thiem brøt til 5-1 var kampen i realiteten over.

Den østerrikske 27-åringen er dermed klar for fjerde runde av Roland Garros, hvor han er ventet å møte Stan Wawrinka.

Ruud får nær 1,4 millioner kroner etter å ha vunnet to kamper i turneringen. Thiem kan fortsatt drømme om sluttseier på den røde grusen og en pengepremie på 17,5 millioner kroner. Han vant sin første Grand Slam-tittel i New York tidligere i høst.