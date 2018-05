Ruud semifinaleklar: – Han kan gå hele veien

Casper Ruud er klar for semifinalen i ATP Challenger-turneringen i tennis i portugisiske Braga. 19-åringen slo Yannick Hanfmann 6-2, 6-2 i kvartfinalen fredag.

Unggutten fra Snarøya har virkelig funnet formen den siste tiden.

Fredag spilte han meget godt og sikret semifinaleplass etter seier i to strake sett mot sin tyske motstander.

Nå venter semifinale i Portugal mot enten Felix Auger Aliassime eller Alex de Minaur.

Dermed er det kun ett hinder igjen før Ruud kan belage seg på en ny finale. Han var også i finalen i Challenger-turneringen i Italia nylig. Der ble det tap mot hjemmehåpet Gianluigi Quinzi.

– Han kan gå hele veien om han fortsetter å spille bra. Det kommer an på motstander og dagsform, men om han spiller som i dag er det ingenting som tilsier at han ikke kan vinne to kamper til, sier pappa og trener Christian Ruud til NTB.

Etter finalen i Italia, kom Ruud seg til 2. runde i en ATP-turnering i München. Der sa det stopp mot Roberto Bautista-Agut, ranket som nummer 14 i verden.

Ruud kan med den siste tidens spill klatre ytterligere på rankinglisten. 19-åringen klatret 19 plasser til 174.-plass på den ferskeste rankingen etter tapet i 2. runde i München.

– Det er bare å nyte spillet når man har det inne, sier Christian Ruud.

(©NTB)

