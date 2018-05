Ruud suste til finale i Portugal

Casper Ruuds oppsving fortsetter. Lørdag ble han klar for nok en ATP Challenger-finale i tennis. Snarøya-gutten slo australske Alex de Minaur i to strake sett.

19-åringen vant semifinalen med settsifrene 6-3, 6-2. For litt over to uker siden tapte Ruud finalen i Challenger-turneringen i Italia. I portugisiske Braga håper han å ta sin første triumf siden Sevilla-seieren i september 2016.

Den norske tennisyndlingen fikk en komfortabel reise i møtet med jevnaldrende Alex de Minaur. Australieren er ranket som 109 i verden mot Ruuds 174.-plass, men var underlegen på grusen i Portugal.

Ruud spilte seg til flere bruddballer i første sett. På den tredje klarte han å bryte motstanderens serve og gikk opp i 5-3. Derfra servet han enkelt inn settseieren.

De Minaur fikk en marerittstart i sett nummer to. Etter to bruddballer brøt Ruud i australierens første serve. Det samme skjedde i De Minaurs neste serve. Ruud rykket dermed kjapt opp i 4-0 og så seg aldri tilbake.

Som i Italia nylig må Ruud belage seg på en finalemotstander som har publikum i ryggen. Senere lørdag gjør den portugisiske duoen Gastão Elias og Pedro Sousa opp om den siste finaleplassen.

Ruud håper på et bedre utfall enn sist. Da tapte han i to strake sett i finalemøtet med Gianluigi Quinzi i Francavilla al Mare.

(©NTB)

Mest sett siste uken