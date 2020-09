Ruud tangerte egen rankingrekord

Casper Ruud tangerte sin egen karrierebeste-plassering på verdensrankingen i tennis mandag. Han er tilbake på plass nummer 34.

Samme plassering lå han på i februar. Siden den gang har han falt noen plasser nedover lista, og sist rankingen ble oppdatert lå han på 37.-plass.

Innsatsen i nylig avsluttede US Open ga imidlertid et nytt løft. I New York tangerte Ruud sin beste Grand Slam-prestasjon ved å spille seg fram til tredje runde. Der ble det bom stopp og tap i tre strake sett mot Matteo Berrettini.

Med seg hjem fikk han likevel 163.000 dollar, tilsvarende nesten 1,5 millioner kroner.

US Open ble sett på som en mulighet til å få det virkelige gjennombruddet i verdenseliten for den norske tennisstjernen.

Mandag skal Ruud i aksjon i ATP-turneringen i Roma. I første runde venter russiske Karen Khatsjanov. Han er rangert som nummer 16 i verden.

Det er ingen endringer helt i toppen av verdensrankingen.

(©NTB)