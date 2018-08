Ruud-tap i Tyskland

Casper Ruud solgte seg dyrt, men tapte 1-2 i sett for tyske Tim Pütz i Challengerturneringen på grus i tyske Pullach tirsdag.

Det endte med 2-6, 6-3 og 7-6-tap. Det ble en tøff start for 19-år gamle Ruud mot den elleve år eldre tyskeren. Han ble brutt direkte slik at den rutinerte tyskeren kunne ta ledelsen 2-0 i det første settet.

Ruud ble også brutt fram til 4-1-ledelse til Pütz som kom inn i turneringen som wild card. Ruud var sjuende seedet. Tyskeren endte med å ta førstesettet 6-2.

Ruud startet derimot det andre settet betydelig bedre. Han begynte å serve bedre og fikk satt motstanderen under press. Han gikk opp til 3-0-ledelse etter å ha brutt tyskerens første servegame. Ruud klarte å holde sin serve og tok hjem settet med 6-3.

I det avgjørende tredje settet fulgte spillerne hverandre i scoren fram til 3-3 før Pütz klarte å bryte fram til 5-3. Ruud ga seg imidlertid ikke og klarte å bryte tilbake og redusere til 4-5. I sin egen serve utlignet han til 5-5. Det ble 6-6 og et avgjørende tie break. Det ble jevnt, men tyskeren vant til slutt 8-6 og settet 7-6.

Den neste turneringen for den unge nordmannen blir kvalifiseringen til US Open i New York som starter 21. august.

