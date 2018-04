Ruud tapte finalen mot Quinzi

Casper Ruud fikk det ikke til å stemme mot hjemmehåpet Gianluigi Quinzi i finalen av ATP Challenger-turneringen i tennis i Francavilla al Mare. Ruud tapte 0–2.

Ruuds forrige seier i ATP Challenger kom høsten 2016. Søndag hadde 19-åringen håp om en ny tittel, men det ble et klart 0-2-tap mot 22 år gamle Quinzi.

Italieneren la press på Ruud fra første slag på grusdekket, og nordmannen fikk en verst tenkelig start på finalen da italieneren brøt 19-åringen i første serve. Ruud berget to breakballer, men på den tredje måtte han kapitulere. I neste game holdt italieneren egen serve. Dermed ledet han 2–0 i åpningssettet hjemme på italiensk grus i Francavilla al Mare.

Ruud fikk det ikke til å flyte på egen serve. Også i tredje game ble han brutt av italieneren.

Kjempet

På 30–40 i det tredje gamet sørget Quinzi for å utnytte nok en breakball. En frustrert Ruud lå plutselig under 0–3. Quinzi fulgte opp med nok et sterkt game i egen serve, noe som ga ham et jerngrep om det første settet på 4–0. Ruud ga imidlertid ikke opp. Først reduserte han til 1–4 i egen serve, før han så fulgte opp med å bryte Quinzi til 2–4.

Italienerens ledelse krympet ytterligere. Ruud servet inn 3-4, men Quinzi holdt egen serve til 5–3. Ruud reduserte til 4-5, men Quinzi holdt sin avgjørende serve i settet til 6–4.

Ruud hadde hevet seg mot slutten av første sett, men også i annet sett fikk han trøbbel på egen serve i første game. Quinzi presset fram 40-40, så en breakball, og nok en gang gikk italieneren opp i 1–0. Deretter doblet han til 2–0 i egen serve.

Første finale

Den norske 19-åringen var i kjempetrøbbel, og han fikk det ikke bedre i tredje game. Da brøt Quinzi til 3–0 mot en frustrert Ruud. Han økte også til 4–0. Ruud servet inn 1-4, men Quinzi beholdt roen og servet seg til 5–1.

Ruud virket preget av italienerens overtak, noe Quinzi utnyttet. Han hadde små problemer med å ordne 6–1 og 2–0 i sett i det avgjørende gamet. Dermed kunne hjemmehåpet feire tittelen med egne fans på tribunen. Hardtsatsende Ruud må derimot fortsette jakten på en ny opptur.

Quinzi hadde aldri spilt en finale i en ATP Challenger-turnering før, ifølge Tennis-Norge. Italieneren er rangert som nummer 347 i verden. Til sammenligning er Ruud rangert som nummer 205.

