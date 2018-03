Den norske Casper Ruud tapte mandag ATP-kvalifiseringen i Miami 3-6, 6-7 mot australske John Millman.

Det var tøff motstand som ventet det norske tennistalentet i kvalifisering til Miami Open menn, 1. runde. Australske John Millman er ranket som nummer 92 på ATP-rankingen, mens den norske 19-åringen nå ligger som nummer 200.

Mot den australske 28-åringen tapte Ruud to strake sett, 3-6, 6-7 (8-10).

Dermed er Nord-Amerika-turneen over for Ruud, som nå reiser hjem til Norge. Neste oppgave for Casper Ruud er Davis Cup for Norge mot Irland i Oslo, 7. og 8. april.

Ruud falt mandag fire hakk på den siste ATP-rankingen i tennis. Snarøya-gutten er nå nummer 200 i verden. Det er over ett år siden sist Ruud har vært så langt nede på listen. På det høyeste har han vært på 108.-plass.

Raset på rankinglisten gjør at han får en tøffere vei til å kvalifisere seg til turneringer framover.

(©NTB)

Mest sett siste uken