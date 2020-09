Ruud til historisk semifinale - møter trolig Djokovic

21-åringen er klar for sin første Masters 1000-semifinale etter han slo ut Matteo Berrettini.

Casper Ruud er klar for semifinalen i Roma Masters etter å ha slått ut 4. - seedede Berrettini 6-4, 3-6, 6-7 (5-7) på rødgrusen i den italienske hovedstaden.

- Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det var en crazy kamp. Det startet ikke så bra, men jeg prøvde bare å kjempe videre og gjøre mitt beste og ta sjansene mine, sier Ruud rett etter kampen.

I semifinalen kan Ruud møte superstjernen og førsteseedede Novak Djokovic, om serberen vinner sin kvartfinale mot Dominik Koepfer senere i dag.

Ruud avgjorde i kvartfinalen i tie-break i siste sett. 21-åringen viste klasse da han holdt hodet kaldt og kom tilbake etter at Berrettini fikk en god start.

- Det var utrolig gøy, sier far Christian Ruud etter kampen.

Italieneren Ruud slo ut er ranket som nummer åtte i verden, mens Ruud på sin side er ranket som nummer 34.

Tung åpning

Casper Ruud sleit i åpningen av kvartfinalen og tapte første sett 6-4.

I andre sett løsnet det imdlertid for unggutten. Han viste spill av høy klasse og vant settet 6-3.

I det tredje settet startet nordmannen best og ledet 3-0, før italieneren kom tilbake og settet endte 6-6. Ruud lå under 3-5 i tiebreaket, men vant fire poeng på rad. Nordmannen viste seg til slutt å være best og vant 7-5.

Ruud har vist fantastisk form under Roma Masters, noe han også viste i åttedelsfinalen før lørdagens imponerende kvartfinale.

I åttedelsfinalen på fredag nedkjempet Ruud tidligere verdenstreer og US Open-vinner Marin Cilic.

4.-seedede Berrettini er mannen som slo ut Ruud av US Open i 3. runde for to uker siden.