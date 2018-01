Ruud tror på spill i alle Grand Slam-turneringene

Australian Open-eventyret er over for Casper Ruud. Nå starter den knallharde jobben med å etablere seg blant verdens 100 beste tennisspillere.

Casper Ruud har sammen med sin far og trener Christian Ruud vært på tur i snart tre uker. 19 år gamle Ruud har spilt elleve kamper i løpet av de 15 siste dagene. Mandag kulminerte det i den 10. kampen da unggutten vant sin første kamp i hovedrunden i en Grand Slam-turnering.

Onsdag var det klart for andre runde, men der kom Ruud aldri i nærheten mot argentinske Diego Schwartzman, som er ranket som nummer 26 i verden.

Nå venter noen etterlengtede dager hjemme i Norge før en ny langtur. Fjorårets prestasjon i ATP 500-turneringen i Rio de Janeiro ga Ruud et godt hopp opp på verdensrankingen. På det høyeste var han nummer 108 før han falt litt mot slutten av året. I år er målet å etablere seg i nærheten av det magiske tallet, som gir direkte adgang til Grand Slam-turneringene.

Mer selvsikker

– Jeg er mer sikker på det nå enn om du hadde stilt meg samme spørsmål for et år siden. Jeg føler meg mer selvsikker i år. Etter Rio var det så mange poeng, og rankinghoppet mitt var ikke helt normalt. Det var et stort hopp på rankingen på en uke og mye av grunnen til at jeg lå høyt i fjor, sa Ruud på NTBs spørsmål på pressekonferansen etter tapet mot Schwartzman.

– I år er jeg mer erfaren. Målet er å spille jevnere hver uke og holde et høyt nivå over lengre tid. Jeg føler meg mye sikrere på å klare det i år, la han til.

– Hvor mange Grand Slams blir det på deg i år?

– Jeg håper på fire. Jeg har klart én av én så langt. Den neste (Roland-Garros 27. mai) er på grus også, som jeg til tider er mer komfortabel med. Det hadde vært fint å komme topp 100 og være garantert plass, men jeg har mange poeng å forsvare. Jeg må nok forvente at jeg faller litt de neste månedene, selv om jeg har fått en bra start, erkjente Snarøya-gutten.

– En milepæl

Christian Ruud tror det er gode muligheter for at sønnen kommer seg inn blant topp 100.

– Jeg håper det. Hvis han spiller som han har gjort i disse to-tre ukene, har han en sjanse, men man vet aldri. Han var veldig bra i Rio, og så klarte han ikke å følge opp det. Spiller han enda jevnere i år, er sjansen der, sier Ruud til NTB.

Etter en drøy uke hjemme venter fire uker i Sør-Amerika, og deretter en treningsperiode i USA før en ny turnering der. Også pappa Ruud er klar på at unggutten har mange ATP-poeng å forsvare framover. Prestasjonene i Sør-Amerika avgjør sjansen hans for å komme blant topp 100.

– Jeg håper han får spille på dette nivået oftere. Da skal vi også være smartere med programmet og sørge for at han får ladet opp batteriene litt oftere, sier Ruud, som innrømmer at kampprogrammet kanskje har vært litt for tøft de siste ukene.

Ros fra tidligere trener

Pawel Strauss er sportssjef for tennis ved Norges Toppidrettsgymnas (NTG) i Bærum og trener i Stabekk tennisklubb. Han har en lang karriere bak seg som spiller og trener, og han har fulgt Ruud siden han var ti år gammel.

– Han spiller med et utrolig tempo. Blir han vant med å spille med de store spillerne, blir dette veldig bra, sier Strauss til NTB.

Strauss har sett samtlige kamper Ruud har spilt i Melbourne Park den siste uken. Strauss, som var trener i Helsingborg tennisklubb i Sverige i 25 år og har jobbet med flere spillere på landslagsnivå i Sverige, mener Ruuds laveste nivå er blant hans fremste egenskaper.

– Jeg tror absolutt han vil klare topp 100 i år. Jeg tror han kan holde seg der også. Han har et høyt laveste nivå – det er en fantastisk egenskap. Han er så stabil, roser Strauss.

(©NTB)

