Ruud utslått i double tross frisk start

Casper Ruud og sørafrikanske Lloyd Harris åpnet bra, men møtte likevel overmakten og røk ut av doubleturneringen i Wimbledon onsdag.

Oppgjøret mot Marcelo Arevalo og Miguel-Angel Reyes-Varela i London endte 7-6 (7-3), 1-6, 3-6, 4-6.

Arevalo og Reyes-Varela er doublespesialister og lever av å spille turneringer sammen. Ruud og Harris satser i første rekke på en singlekarriere.

Det første settet ble av det særdeles jevne slaget, men på stillingen 6-5 så Ruud og Harris ut til å ha festet et avgjørende grep. To settballer i egen serve ble imidlertid rotet bort, og dermed ble det likevel tiebreak.

Der reiste duoen seg mesterlig etter å ha rotet bort den gylne settmuligheten. Ruud spilte sikkert og meget godt gjennom hele åpningssettet og var også toneangivende da settseieren ble halt i land med 7-3.

Medisinsk tilsyn

I pausen som fulgte måtte Harris ha medisinsk tilsyn. Sørafrikaneren pådro seg en skade i leggen i singleoppgjøret mot den sveitsiske superstjernen Roger Federer tirsdag, og lenge var det usikkert om han kunne double sammen med Ruud.

Etter å ha fått 1. rundekampen utsatt i et døgn for at Harris skulle få undersøkt sin trøblete legg, kom sørafrikaneren på banen med en solid bandasje torsdag. 22-åringen så ikke hundre prosent komfortabel ut og gjorde uvanlig mange enkle feil.

I sett nummer to fikk Ruud og Harris raskt problemer. Arevalo og Reyes-Varela tvang umiddelbart fram et servebrudd og stormet deretter videre til 3-0 etter å ha holdt egen serve og brutt på ny. Da var i realiteten settet tapt for Ruud og Harris, som til slutt røk 6-1.

Bratt motbakke

Tredje sett ble heller ingen oppløftende affære for nordmannens og hans sørafrikanske makker. De havnet raskt på defensiven og så etter hvert mer og mer motløse ut.

Doublekampene i Wimbledon spilles best av fem sett, og dermed var det fortsatt håp om en snuoperasjon for sett nummre fire, men håpet svant da Arevalo og Reyes-Varela brøt Ruud og Harris allerede i første game.

Derfra fant ikke nordmannen og hans makker noen vei tilbake i kampen og tapte 4-6.

Dermed er årets Wimbledon-eventyr over for Casper Ruud. Tirsdag røk ut av singleturneringen mot den amerikanske servekanonen John Isner.

