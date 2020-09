Ruud videre etter thriller. Nå venter stjernemøte med «prinsen av grus»

Casper Ruud måtte grave dypt, men lyktes til slutt med å beseire amerikanske Tommy Paul etter fem tøffe sett i Paris.

Casper Ruud er videre til tredje runde i den legendariske Grand Slam-turneringen Roland Garros etter at amerikaneren Tommy Paul ble slått 6-1, 1-6, 6-3, 1-6, 6-3.

Pappa og trener Christian Ruud er godt fornøyd med sønnens prestasjon.

- Det var litt berg-og dalbane. Det var en Tommy Paul som til tider spilte veldig bra tennis. Han fikk en litt dårlig start, og Casper fikk det kanskje litt greit, men han steppet opp i det andre settet. Jeg synes han er en veldig god tennisspiller, så jeg er veldig fornøyd med denne seieren, sier Christian Ruud til Eurosport.

Thiem neste

I semifinalen i Hamburg i helgen fikk Casper Ruud behandling for en liten skade i høyrearmen, og Christian tror sønnen kjente litt på det underveis i møtet med Paul også.

- Jeg tror han kjenner det litt i armen - ikke veldig mye, så vi håper det ikke er noe stort problem, men det er fort gjort å tenke at det er for langt å komme seg tilbake fra 1-4 og 1-5, så da sparer han armen littegrann. Så bestemmer han seg for å bite tenna sammen på slutten.

Etter den tøffe femsetteren venter nå et møte med den østerrikske stjernen Dominic Thiem, populært kalt «prinsen av grus».

Thiem er ranket som nummer tre i verden og vant nylig sin første Grand Slam-tittel da han gikk til topps i US Open.

Ruud og Thiem har møttes én gang tidligere - i østerrikerens egen turnering Thiem's Seven i Kitzbühel i juli. Det endte med Thiem-seier i to strake sett.

NESTE MOTSTANDER: Casper Ruud møter Dominic Thiem i neste runde. Foto: Thomas Samson (AFP)

Fra 6-1 til 1-6

I det første settet var Casper Ruud fullstendig overlegen, og det så ut til å gå mot et greit avansement til tredje runde for nordmannen.

Fakta ATP-rankingen ↓ 1. Novak Djokovic

2. Rafael Nadal

3. Dominic Thiem

4. Roger Federer

5. Daniil Medvedev

6. Stefanos Tsitsipas

7. Alexander Zverev

8. Matteo Berrettini

9. Gael Monfils

10. Roberto Bautista Agust

---------------------------------------

25. Casper Ruud

Etter å ha tapt 1-6 i første sett, hevet imidlertid Paul seg kraftig i det andre settet.

Amerikaneren begynte å sette førsteservene sine, samtidig som Ruud ikke spilte på samme nivå som tidligere i kampen. Det endte med 6-1 til Paul.

HEVET SEG: Tommy Paul fikk en tung start på møtet med Casper Ruud, men hevet seg stort. Foto: Thomas Samson (AFP)

I et jevnt tredjesett lyktes Ruud med å bryte Paul i det åttende game. Han gikk dermed opp i 5-3, før han servet hjem 6-3 med et blankt game.

I fjerde sett slo amerikaneren igjen knallhardt tilbake, brøt Ruud to ganger og sikret seg settet med 6-1.

I det avgjørende femtesettet holdt begge spillerne serven helt til Paul servet i åttende game. Da klarte Ruud å bryte amerikaneren.

Ruud trengte riktignok fem matchballer da han skulle serve hjem seiren, men lyktes til slutt og er dermed videre til tredje runde.