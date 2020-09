Ruud videre til tredje runde i US Open

Casper Ruud storspilte og møter nå trolig italiensk stjernemotstand i neste runde.

Casper Ruud er videre til tredje runde i US Open etter at finske Emil Ruusuvuori ble slått i New York torsdag.

Etter at Ruud vant de to første settene 6-4, 6-3, ga finnen seg på grunn av en skade i tredje sett.

Ruud har dermed tangert sin beste plassering i en Grand Slam-turnering.

Han gikk nemlig til tredje runde i fjorårets French Open, der han ble slått ut av legenden Roger Federer.

Å kvalifisere seg for tredje runde i US Open gir også klingende mynt i kassen. Ruud er nå sikret en premieutbetaling på 163.000 dollar - i underkant av 1,5 millioner kroner.

FIKK KJØRT SEG: Emil Ruusuvuori fikk et tøft møte Casper Ruud i New York torsdag. Foto: Seth Wenig (AP)

Møter trolig italiensk stjerne

Også i årets US Open venter knalltøff motstand i tredje runde for den norske 21-åringen. Mest sannsynlig møter han nemlig den italienske stjernen Matteo Berrettini.

24-åringen fra Roma er ranket som nummer åtte i verden og møter franske Ugo Humbert i sin andrerundekamp torsdag kveld.

Fakta ATP-rankingen ↓ 1. Novak Djokovic (SRB)

2. Rafal Nadal (ESP)

3. Dominic Thiem (AUT)

4. Roger Federer (SUI)

5. Daniil Medveded (RUS)

6. Stefanos Tsitsipas (GRE)

7. Alexander Zverev (GER)

8. Matteo Berrettini (ITA)

9. Gael Monfils (FRA)

10. David Goffin (BEL)

----------------------------------

37. Casper Ruud (NOR)

Eurosport-kommentator Sverre Krogh Sundbø er imponert over Casper Ruuds prestasjoner på hardcourten i New York så langt, men tror et eventuelt møte med Berrettini blir i overkant tøft.

- Ugo Humbert kan slå Berrettini, Casper Ruud kan slå Ugo Humbert, men på denne hardcourten klarer jeg ikke å se at Ruud slår Berrettini, slik situasjonen er per nå, sier Krogh Sundbø til Nettavisen.

NESTE MOTSTANDER? Matteo Berrettini blir Casper Ruuds neste motstander i US Open dersom han takler favorittstemplet mot Ugo Humbert torsdag kveld. Foto: Frank Franklin Ii (AP)

Den kraftfulle italieneren på 196 centimeter er spesialist på hardcourt og gikk til semifinale i fjorårets US Open, der han tapte for den spanske superstjernen Rafa Nadal.

- Spillet til italieneren er så godt tilrettelagt for dette dekket her. Ruud og Berrettini møttes jo i tredje runde av French Open (grus), og da vant jo Casper. Det er rart med det. I tennis, og spesielt blant de unge og fremmadstormende spillerne, betyr dekket veldig mye, sier Krogh Sundbø.

Rå serving av Ruud

I torsdagens møte Ruusuvuori trøblet Ruud noe med backhanden i første sett og hadde hele sju breakballer imot i et beinhardt niende game. Snarøya-gutten hentet seg imidlertid inn hver gang med fantastisk serving.

I påfølgende game game lyktes han også med å bryte Ruusuvuoris serve og sikret dermed første sett med 6-4.

I andre sett lyktes Ruud igjen med å bryte finnens serve i det sjette gamet. Ruud holdt sin serve gjennom hele settet og vant dermed 6-3.

Tredje sett åpnet med at Ruud og Ruusuvuori brøt hverandre én gang hver. Etter enda et nytt Ruud-brudd, valgte Ruusuvuori å kaste inn håndkleet på grunn av en skade.