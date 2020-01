Ruuds Australia-eventyr over i stormkastene

Australian Open er over for Casper Ruud etter at han og makkeren Miomir Kecmanovi fra Serbia røk ut av doubleturneringen onsdag. Sterk vind skapte trøbbel.

1. rundekampen mot den sterke doubleduoen Raven Klaasen og Oliver Marach endte med tap 2-6, 6-4, 3–6. Sterk vind gjorde forholdene meget krevende i Melbourne onsdag. – Det er storm her, så det handler egentlig om flaks i denne doublekampen for å være ærlig. Det er umulig å få noen rytme, sa Ruud til Eurosport etter kampen. – Det er ikke lett. En tennisball er relativt lett i vekt og blir tatt tak i av vinden. Den beveger seg veldig mye, og det er selvfølgelig utfordrende, tilføyde han. Hadde breakballer Etter å ha tapt det første settet 2–6 i stormkastene, slo Ruud og Kecmanovi tilbake i det andre onsdag. Da så mulighetene for avansement plutselig ut til å være gode. I sett nummer tre var duoens også lenge på høyde med Klaasen og Marach. På stillingen 3-3 hadde Ruud og hans serbiske makker breakballer, men klarte ikke omsette noen av dem. I stedet tok mer meritterte Klaasen og Marach gamet og stormet deretter til sett- og kampseier. Dermed forlater Norges beste tennisspiller Australia etter å ha røket ut av både single- og doubleturneringen i 1. runde. Tirsdag ble det exit i single etter en maratonkamp mot hviterussiske Egor Gerasimov. Kampen gikk til et femte sett, der Ruud røk i tiebreak. Sør-Amerika neste Nå retter Ruud og hans støttespillere nesen hjem mot Norge. Om kort tid går samtidig turen videre til Sør-Amerika. Der skal tennisprofilen spille fire turneringen på favorittunderlaget grus. – Det blir en spennende måned der nede, fastslo Ruud til Eurosport onsdag. Australia-eventyret oppsummerte han slik: – Noen oppturer og en litt tung slutt. Sånn er det. Jeg må bare bli bedre og komme sterkere tilbake. Forhåpentligvis får jeg ta turen hit mange, mange år til hvis jeg får en god og lang karriere. Ruud falt denne uken til 48.-plass på verdensrankingen. Der er likevel hans nest beste plassering i karrieren, etter at han var nummer 46 forrige uke. (©NTB)

