Ruuds doublekamp flyttet – makkeren skadd

Casper Ruud skulle etter planen spilt doublekamp i Wimbledon-turneringen onsdag. Det blir det ingenting av. Makkeren Llyod Harris er skadd.

Den norske tennisprofilens kamp er foreløpig flyttet til torsdag, får NTB opplyst av pappa og trener Christian Ruud.

Årsaken er at Ruuds makker Lloyd Harris fra Sør-Afrika skal gjennom en medisinsk undersøkelse onsdag.

– Caspers doublepartner sliter med en skade i leggen, opplyser Christian Ruud overfor NTB.

Exit

22 år gamle Harris pådro seg skaden i 1.-rundekampen mot Roger Federer tirsdag og måtte ha behandling underveis. Oppgjøret endte med at sørafrikaneren røk ut til tross for at han overrasket Federer ved å vinne det første settet 6-3.

Exit ble det også for Casper Ruud i møtet med den amerikanske servekanonen John Isner. Nordmannen ble flere nummer for små og røk til slutt i tre strake sett.

Etterpå ga 20-åringen uttrykk for at han gledet seg til å spille double, men det behøver det altså ikke bli noe av.

Ruud og Harris skal etter planen møte mexicanske Miguel Angel Reyes-Varela og Marcelo Arevalo fra El Salvador i første runde.

Vil overgå pappa

Den norske tennisprofilen deltar i hovedturneringen i Wimbledon for første gang. Han legger ikke skjul på at det har gitt blod på tann.

– Det er ekstremt spesielt å være her, og man blir enda mer motivert for å klare det samme neste år. Nå har jeg i hvert fall fått spille én kamp her, så får vi se hva som skjer neste år, sier Casper Ruud.

20-åringen er tydelig på at han ikke tar det for gitt at han kvalifiserer seg til Grand Slam-turneringen i London i 2020, men målet er klart:

– Jeg må jo prøve å klare å vinne en kamp her i løpet av karrieren min, i motsetning til far. Han klarte jo ikke det, så det hadde vært gøy å ta den skalpen, sier Ruud og smiler.

(©NTB)