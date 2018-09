Ruuds frisparkperle utvidet Sarpsborgs tapsrekke

Sarpsborgs poengfangst i Eliteserien har stoppet helt. Espen Ruud scoret begge Odds mål i 2-1-seieren i Østfold søndag.

Avgjørelsen falt da Ruud bøyde et frispark over muren og i venstre kryss sju minutter etter pause. Kort tid før hadde Joachim Thomassen utlignet til 1-1, men europaligaklare Sarpsborg får det ikke til å klaffe i serien for tiden.

Tapet var østfoldingenes fjerde på rad i Eliteserien. Formduppen gjør at håpet om medalje virker fjernt. Sarpsborg er bokført med 32 poeng når åtte kamper gjenstår. Haugesund på bronseplass har 38.

Ruud sto også bak Odds første scoring i det 14. minutt. Etter en corner stanget han inn 1-0 bak Sarpsborgs russiske sisteskanse Aleksander Vasjutin.

Solid av Rossbach

Gjestene fra Skien la seg lavere i banen etter ledermålet. Flere ganger måtte Odd-keeper Sondre Rossbach i aksjon for å hindre 1-1. I løpet av noen få minutter kom både Patrick Mortensen og Tobias Heintz til kjempemuligheter, men de greide ikke å overliste Odds burvokter.

Rossbachs redning av Heinz-forsøket var imponerende. Han måtte rygge bakover mot eget mål før han kastet seg bakover og fikk ballen unna.

I det 48. minutt klarte endelig Sarpsborg å bryte seg gjennom Odd-forsvaret. Heinz utnyttet Vegard Bergans balltap på egen banehalvdel og spilte videre til Thomassen. S08-kapteinen dro seg innover i boksen og hamret inn 1-1 i venstre hjørne.

Gleden på et regnfylt Sarpsborg stadion varte ikke lenge. Bare fire minutter senere prikket Ruud inn vinnermålet på frispark. Amin Askar hoppet desperat på streken, men kom ikke høyt nok opp.

Besiktas neste

Kvarteret før slutt burde Birk Risa punktert oppgjøret for Odd. Etter et Ruud-frispark løp Risa seg fri og fikk stå helt alene, men fra fem meter skjøt han ballen utenfor mål.

Sarpsborg innleder torsdag sitt gruppespilleventyr i europaligaen med bortekamp mot tyrkiske Besiktas i Istanbul. Der må sarpingene regne med at det blir skikkelig kok.

Odd er litt i dytten om dagen. Telemarkingene er ubeseiret på sine sju siste seriekamper. Odds forrige tap kom mot Tromsø 1. juli. Dag-Eilev Fagermos menn står med 30 poeng. Det er to poeng mindre enn Sarpsborg.

