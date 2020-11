Ruuds neste Grand Slam-mulighet blir trolig utsatt

Tennisturneringen Australian Open blir trolig utsatt med en uke eller to. Casper Ruud og de andre tennisstjernene vet foreløpig ikke hvordan året vil se ut.

Turneringen var planlagt å starte 18. januar, men idrettsminister i delstaten Victoria, Martin Pakula, uttalte onsdag at det «mest sannsynlig» blir en forsinkelse.

Melbourne har kun nylig åpnet delvis opp etter måneder med full nedstenging på grunn av koronapandemien. I åtte måneder har Australia nærmest vært stengt fra resten av verden med et forbud for alle som ikke bor i landet, om å ta seg inn i landet.

Australian Open-sjef Craig Tiley åpnet tidligere for at han ønsket at spillere skulle komme til Australia i midten av desember for å gå gjennom en 14 dagers karantene før de ble klare til å spille i de mindre turneringene i landet før Grand Slam-turneringen. Den planen har det blitt sådd tvil rundt politisk i regionen, med et ønske om at ingen spillere kommer før januar.

