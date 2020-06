Ryan Giggs mener Jack Grealish «ser ut som en United-spiller»

Ryan Giggs forklarer hva som må til for at United kan ta igjen byrivalen.

Fredag kveld var Manchester United i aksjon i Premier League, i det som skulle bli en poengdeling mot Tottenham og José Mourinho.

Poenget var nok til å holde liv i topp fire-drømmen til Ole Gunnar Solskjær, men det er stadig et stykke opp til de aller beste.

Det er forventet at United vil forsøke å forsterke troppen i sommer, og blant spillerne som har vært hyppigst koblet med klubben er Aston Villa-stjernen, Jack Grealish.

Dette er hva United trenger

Nå sier United-legenden, Ryan Giggs, at det heller ikke vil holde med én storsignering i sommer for klubben, om de ønsker å heve seg helt i toppen.

- Altså, hvis en kvalitetsspiller som Jack Grealish blir tilgjengelig, så vil United selvfølgelig være interesserte. Han ser ut som en United-spiller, han vil alltid ha ballen og han får mange frispark, sier Giggs ifølge Daily Mail.

Anthony Martial står bokført med 16 nettkjenninger denne sesongen, i en sesong hvor franskmannen har fungert som Uniteds foretrukne spiss. Giggs mener det er nettopp her United må se seg om etter forsterkninger.

LEGENDE: Ryan Giggs mener å vite hva United trenger for å heve seg i toppen igjen. Foto: Chris Radburn (Pa Photos)

- Jeg vil si at klubben virkelig trenger en spiss. United trenger en spisstype som kan tilpasse seg lag som legger seg dypt i banen, en spiller som er der når innleggene og de gode pasningene kommer, en spiss som kan score 25 mål over en sesong. Jeg mener at hvis vi skal ta igjen Manchester City, så trenger vi tre-fire spillere til, mener Giggs.

Den tidligere United-lynvingen legger også til at det var spennende å få et glimt av Bruno Fernandes og Paul Pogba sammen på banen fredag kveld.

Avis: Dette er planen til Grealish

Vanligvis bunnsolide The Athletic skrev denne uken en større sak om Grealish, og hva som venter i fremtiden for den ettertraktede midtbanespilleren.

De skal ha blitt fortalt at 24-åringen har et sterkt ønske om å holde Aston Villa i Premier League, men når det er gjort, ønsker han å forlate Birmingham-klubben.

Avisen skriver også at det er Manchester United som i skrivende stund ligger best an i kampen om signaturen til spilleren.

KAN BLI LAGKAMERATER: Jack Grealish og Andreas Pereira kan fort spillei samme klubb neste sesong. Foto: Phil Oldham (Pa Photos)

Det skal være en rekke klubber som er interessert i Grealish, både i England og i andre ligaer. Prislappen som nevnes ligger på rundt 80 millioner pund, men det er forventet at den prisen synker om Villa skulle rykke ned til Championship.

Så gjenstår det å se om Grealish klarer å holde sitt kjære Aston Villa i Premier League denne sesongen, og om han faktisk velger å forlate klubben ved sesongslutt.