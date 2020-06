Rydder opp i forvirring: Sesongstart for breddefotball i Oslo tidligst i august

Breddefotballen i hovedstaden må smøre seg med ytterligere tålmodighet. Oppstart av kampaktiviteten blir tidligst i august.

Det opplyser NFF Oslo på sine nettsider onsdag.

Tidligere har kretsen publisert terminlister, der det har vært lagt opp til kamper fra 15. juni. Den ambisjonen er nå lagt bort.

«Basert på NFFs innspill til myndighetene om gradvis opptrapping av fotballaktivitet i bredden og adgang for trening med kontakt for spillere over 20 år, vil vi redusere forvirringen som er oppstått ved at terminlistene er offentliggjort med kamper fra medio juni», skriver kretsen i en uttalelse.

Videre heter det at man har tatt hensyn til ønsker fra klubbene om å få trene med full kontakt i en periode før oppstart av seriekamper.

Onsdag vedtok derfor kretsen at det ikke vil bli spilt seriekamper for klassene 13 år og eldre før tidligst 1. august.

«Vi vil basert på dette flytte de i underkant av 200 kamper som var satt opp med kampdato før ferien til nye datoer i høstsesongen», opplyser NFF Oslo.

4. divisjon menn er kretsens høyeste nivå. Allerede i april ble det bestemt at breddefotballen i Oslo spiller enkel sesong.

(©NTB)