Ryerson med innhopp på overtid i cupseier

Julian Ryerson ble byttet inn på overtid da hans Union Berlin slet seg til 1-0-seier over 4.-divisjonslaget Verl i den tyske cupen onsdag.

Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund), Rune Almenning Jarstein og Per Ciljan Skjelbred (Hertha Berlin) måtte alle tåle skuffende tap i dramatiske cupkamper tirsdag, men med Ryerson er fortsatt en nordmann med i kampen om finaleplass.

Union Berlin slet lenge med å bryte ned sensasjonslaget Verl, som til daglig spiller i regional 4.-divisjon, men Andrich Robert fikset avansement til kvartfinalen med et kanonskudd fra 20 meter i det 85. minutt.

Ryerson ble byttet inn for svenske Marcus Ingvartsen på overtid og hjalp til å trygge ledelsen i det siste tilleggsminuttet.

I en annen kamp onsdag vant Leverkusen 2-1 over 2.-divisjonslaget Stuttgart takket være to heldige scoringer siste halvdel av 2. omgang. Først bokset Stuttgart-keeper Fabian Bredlow ballen i eget nett da han prøvde å klarere et hjørnespark. Da var det spilt 70 minutter.

I det 83. minutt reddet Bredlow et skudd fra Karim Bellarabi, men returen traff Lucas Alario og spratt i mål.

Stuttgart reduserte ved Silas Wamangituka, og Mateo Klimowicz hadde en kjempesjanse til å utligne i siste minutt, men Leverkusen sluttet seg til Eintracht Frankfurt, Fortuna Düsseldorf, Schalke og Werder Bremen, som alle sikret kvartfinalebillett tirsdag.

De to siste kampene spilles onsdag kveld. Da tar tittelforsvarer Bayern München imot Hoffenheim, mens 4.-divisjonslaget Saarbrücken møter Karlsruhe fra 2. Bundesliga.

