Ryerson ut med skade etter 25 sekunder på banen i Union Berlin-tap

Julian Ryerson og Union Berlin tapte 1-4 borte mot Borussia Mönchengladbach søndag. Etter kun 25 sekunder på banen måtte nordmannen byttes ut med skade.

Ryerson ble byttet inn etter timen spilt, men innhoppet ble av det svært korte slaget. Sørlendingen ble taklet av Florian Neuhaus, fikk en smell i kneet og skrek tydelig.

Etter noen minutter på sidelinjen måtte Ryerson kaste inn håndkleet og bli erstattet av Joshua Mees.

Les også: Samtalen som sørget for Viking-spillerens gjennombrudd

Svakt forsvarsspill gjorde at Union til slutt tapte 1-4 i Mönchengladbach. Når fem runder gjenstår, har kultklubben fra Øst-Berlin har seks poeng ned til nedrykksplasserte Werder Bremen.

Vinner Bremen-klubben onsdagens hengekamp mot Eintracht Frankfurt, vil laget passere Fortuna Düsseldorf, som er fire poeng bak Union.

Hedret George Floyd

Florian Neuhaus sendte vertene i føringen etter 17 minutter. 23-åringen utnyttet svakt forsvarsspill og fikk vridd seg til en avslutning som gikk i stolpen og i mål.

Marcus Thuram doblet ledelsen med et hodestøt da Neven Subotic glapp markeringen like før pause. Spissen feiret med å gå ned på ett kne for å hedre afroamerikaneren George Floyd som døde etter en pågripelse i Minneapolis.

Les også: De ti mest sjokkerende fotballkampene (+)

Sebastian Andersson reduserte for gjestene med et hodestøt like etter pause. Det var svenskens tolvte scoring i inneværende Bundesliga-sesong.

Markeringssvikt

Men Union var ikke ferdig med å gi leksjoner i svakt forsvarsspill. Etter timen spilt fikk hjemmelaget snappet ballen utenfor straffefeltet. Alassane Plea serverte Thuram som satte inn sitt andre for dagen siden Christopher Lenz opphevet offsiden.

Like etter målet ble Lenz erstattet av Ryerson, som igjen ble erstattet av Mees. Sørlendingen spilte hele midtukekampen mot Mainz, som endte 1-1.

Les også: Thomas var på tur med familien da Klopp ringte: - Den viktigste telefonsamtalen i mitt liv (+)

Pléa fikk æren av å sette inn vertenes fjerde for dagen. Igjen var det forbedringspotensial i markeringsspillet til gjestene fra Berlin.

Med søndagens seier klatret Mönchengladbach til 3.-plass. Samtidig fikk laget revansjert 0-2-tapet i Berlin i høst. Da hadde Ryerson målgivende pasningen til det siste målet.

(©NTB)