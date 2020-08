Ryggplaget Magnus Carlsen slo tilbake mot Nakamura og tvang fram en sjuende kamp

Til tross for ryggplager klarte Magnus Carlsen å utligne til 3-3 mot Hikaru Nakamura i det sjette oppgjøret finalen av sin sjakktour. Han vant 3 mot 1.

Dermed kåres Grand Final-vinneren i en sjuende og avgjørende kamp torsdag.

I det første partiet onsdag spilte nordmannen med hvite brikker. Etter 41 trekk var partiet over til Carlsens fordel, til tross for at han slet med sin vonde rygg.

Det viste seg at Magnus Carlsen skadet seg etter en tur på stranden før kampen startet. Under det første partiet skiftet han stilling flere ganger på stolen, skar grimaser og hadde det tydeligvis ikke godt.

– Jeg følte meg bra i dag. Jeg hadde syklet og spist og skulle bare ta en svømmetur en halv times tid før start. Flaks at man kan spille sjakk ved å sitte på sine knær. Det er litt mindre smerter nå enn det var fra starten av, sa Carlsen til TV 2.

– Det er litt tid og litt smertestillende som hjelper, sa Carlsen fra sitt tilholdssted i Danmark.

Ingen av spillerne har klart å vinne to kamper på rad i finalen. Det må verdensmesteren gjøre torsdag om han skal stå igjen som vinner. Nye tøffe timer venter spillerne.

– Det blir tøft. Jeg føler at alle dagene har vært vanskelige, og jeg forventer ikke at dette vil bli annerledes, sa Carlsen.

Vant over smertene

Han valgte å sitte på stolen på en pute, men smertene hemmet ham ikke i særlig grad i det første partiet som han vant greit.

I det neste partiet med svarte brikker gikk Carlsen tidlig for bytte av flest mulig brikker for å få en remis. Han lyktes med sin taktikk. Noe overraskende gikk det tredje partiet også til remis. Til tross for at Carlsen hadde fordelen med hvite brikker ble spillerne enige om remis etter bare 17 trekk.

I det fjerde hurtigsjakkpartiet trengte Carlsen kun remis for å ta hjem kampen og tvinge fram en avgjørende sjuende kamp torsdag. Han spilte klokt og tok ingen sjanser. Amerikaneren gjorde derimot et tabbetrekk, og det unyttet Carlsen til det fulle da han vant også det partiet.

Avgjøres torsdag

Dermed må det hele avgjøres i en sjuende kamp mellom de to duellantene torsdag. Det spilles i utgangspunktet fire partier hurtigsjakk. Hvis det står likt blir det to lynsjakkpartier og eventuelt avgjørelse i armageddon.

Spillerne kjemper ved siden av prestisjen og om en førstepremiene på 1,28 millioner kroner. Taperen får 730.000 kroner.

(©NTB)