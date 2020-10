Rykteflom om United-profil i sosiale medier: Nå slår klubben kraftig tilbake

Både klubb og spiller benekter anklagene.

Brandon Williams har til gode å starte en kamp i Premier League under Ole Gunnar Solskjær denne sesongen, etter at unggutten ble vist mye tillit på venstrebacken forrige sesong.

20-åringen leverte flere gode opptredener i forsvarsrekka til United i fjorårets sesonginnspurt, men nå er backtalentet i fokus for helt andre grunner.

Det siste døgnet har nemlig Williams vært i hardt vær på sosiale medier, etter at han angivelig skal ha kontaktet en jente på plattformen TikTok. Jenta skal bare være 15 år gammel, og har selv lagt ut en video som skal bevise kontakten:

Videosnutten viser at Williams har sendt et bilde i direktemelding til jenta, men det er ikke klart hva bildet viser.

Manchester United var tidlig ute med å ta spilleren sin i forsvar.

Allerede tirsdag kveld uttalte klubben at spilleren ikke hadde noe med dette å gjøre, og at videosnutten var laget med en fake applikasjon.

Videre uttalte spillerens representanter følgende:

- Brandon Williams er klar over ryktene som sirkulerer på Twitter. Brandon benekter å ha gjort noe som helst galt. Anklagelsene som er publisert på Twitter er falske og ærekrenkende. Vi har tatt opp saken med Twitter. Brandon har bedt advokatene sine gjøre de grep de mener er nødvendige. Vi kommer ikke til å nøle med å ta grep mot de som velger å videreformidle disse falske ryktene.

Dette er heller ikke første gangen en United-back er i problemer på sosiale medier denne sesongen.

Tidligere i oktober ble Aaron Wan-Bissaka regelrett hengt ut på Instagram av en kvinne som påsto at hun hadde et forhold med United-spilleren. Dette førte til at kjæresten til Wan-Bissaka forlot han, skriver Daily Mail.

Onsdag kveld møter Manchester United RB Leipzig til dyst i Champions League, etter den overbevisende seieren mot Paris Saint-Germain i åpningskampen.

Den kampen har avspark klokken 21.00, og kan som alltid følges i vårt livesenter!