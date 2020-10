Ryktene har begynt å gå om Greenwood: - Har blitt advart av Manchester United

Stortalentet Mason Greenwood (19) har hatt en trøblete høst.

Den 19 år gamle Manchester United-spilleren har allerede vært en viktig bidragsyter for Ole Gunnar Solskjær til tross for sin unge alder.

17 mål ble det på Greenwood da han slo gjennom forrige sesong.

Nå melder enkelte engelske medier at alt ikke er like rosenrødt for Manchester United-talentet.

Les også Fredagens Premier League-rykter

Advart

Tidligere i høst ble Greenwood sendt hjem fra landslagssamling på Island etter at han sammen med lagkamerat Phil Foden brøt koronareglene da de inviterte lokale jenter opp på hotellrommet.

Heller ikke i Manchester United skal alle være like godt fornøyd med oppførselen til 19-åringen. The Guardian er blant avisene som skriver at Greenwood har fått en advarsel av Manchester United.

Advarselen skyldes disiplinære grunner, skriver avisen. Det hevdes at Greenwood har møtt opp forsinket flere ganger og at han har blitt påminnet hvilket ansvar han har som spiller for Manchester United.

ADVART: Mason Greenwood skal ha fått klar beskjed av Manchester United-ledelsen. Foto: Eamonn And James Clarke (Pa Photos)

Har ikke spilt de siste kampene

Unggutten har ikke vært å se i United-troppen de to siste gangene, men Solskjær har nektet for at fraværet skyldes noe utenomsportslige.

I forbindelse med forrige kamp mot Paris Saint-Germain, der Manchester United tok en imponerende borteseier, forklarte den norske United-manageren at Greenwoods fravær skyldes en liten kjenning.

Solskjær ville ikke gå inn på hva slags småproblemer det dreier seg om.

Så gjenstår det å se om 19-åringen er tilbake igjen i Manchester Uniteds tropp til helgen. Lørdag venter nemlig Chelsea hjemme på Old Trafford i Premier League.

Det blir en svært viktig kamp for Solskjær og hans lag som har fått en krevende start på sesongen og befinner seg for øyeblikket helt nede på en 15. plass.

Med seier mot Chelsea vil imidlertid United få muligheten til å klatre betydelig på tabellen.