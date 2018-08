S08 snuser på gruppespill i Europa: – Jeg kan ikke sette ord på hva det vil bety for klubben

Sarpsborg 08 jubler etter bragden i Kroatia. Nå er sarpingene ett hinder unna millionfest i europaligaen.

Patrick Mortensen (29) ble den store helten borte mot Rijeka torsdag. Danskens goal sju minutter før slutt sikret 2-1-seier sammenlagt.

I play off venter israelske Maccabi Tel Aviv. Vinneren av dobbeltkampen går inn i det lukrative gruppespillet.

– Økonomisk vil det bety sinnssykt mye for klubben, og sportslig vil det bety enormt, ikke bare for laget og klubben, men hele byen. Tenk å få så store kamper på et lite stadion som Sarpsborg stadion. Vi har muligheten til å ta klubben inn i historiebøkene. Jeg kan ikke sette ord på hva det vil bety for klubben å kvalifisere seg for gruppespillet. Men først handler det om Maccabi Tel Aviv. Det blir en stor oppgave, sa Mortensen til NTB natt til fredag.

Svakhets-jakt

Han og lagkameratene tok helt av etter bragden borte mot E-cuperfarne Rijeka. Nå starter jakten på å finne svakheter hos Maccabi Tel Aviv.

– Det er et vanvittig bra lag vi skal møte. Jeg har ikke fulgt israelsk fotball de siste årene, men vet at Maccabi har vært med i Champions League (senest i 2015/16). Vi har en viktig kamp mot Brann søndag, men vi må samtidig se fram mot play off. Jeg håper vår analysemann finner noen svakheter hos dem.

– Får vi et fint resultat på hjemmebane, kan det gå. Ikke mange ville trodd at vi skulle slå et så godt lag som Rijeka på bortebane. Vi skal ha troen, og spiller uten press. Akkurat det siste er en stor fordel for oss, sa Mortensen.

Gullgruve

Europaligaen er blitt en økonomisk gullgruve. I fjor antok Rosenborg-leder Tove Moe Dyrhaug overfor VG at trønderklubben ville tjene mellom 50 og 100 millioner kroner på gruppespill i den nest gjeveste E-cupen.

– Jeg hadde ikke sett for meg at vi skulle komme i en slik posisjon at vi skulle kjempe om gruppespill da jeg skrev under for Sarpsborg i 2015. Vi har tatt små steg hele veien. Det har vært en fantastisk reise å være med på. Det er bare å nyte. Man føler seg som en liten familie. Det kan høres ut som en floskel, men det er aldri noen problemer og alle drar i samme retning, sa Mortensen.

Tettet igjen

Det ble hektiske sluttminutter etter scoringen som ga 2-1-ledelse sammenlagt. Utligning ville tvunget fram ekstraomganger.

– Da jeg scoret, tenkte jeg at alt handlet om å ta hjem resultatet. Ofte kan man bli litt passive og frykte at ledelsen skal glippe, men det gjorde vi ikke på noen måte. Vi lå selvsagt bak i banen, men Rijeka slet veldig med å finne åpninger, for alle hos oss jobbet sinnssykt hardt for hverandre.

– Det er fantastisk å kunne spille på slik kompetanse innimellom. Vi gjorde mye av det samme de fem siste minuttene mot St. Gallen, fortalte S08s store helt.

Norsk fotball hadde en herlig torsdag. Molde, Rosenborg og Sarpsborg tok seg alle videre til siste runde i kampen om plass i gruppespillet.

