Så mye tjener nordmennene i MLS

Supersvensken ikke i nærheten av lønningstoppen.

Zlatan Ibrahimovic' overgang til Los Angeles Galaxy har tatt MLS i USA med storm. Natt til fredag kom ligaens lønnslister, og der er ikke supersvensken i nærheten av troppen.

Listen viser nemlig at Ibrahimovic tjener 1.5 millioner dollar (rundt 12 millioner kroner) i den amerikanske storklubben hver sesong. Ibrahimovic' lønn var et stort tema da spissen spilte i Manchester United.

Det ble avslørt i boken «Football Leaks: The Dirty Business of Football» at Ibrahimovic tjente hele 367.640 pund i uken (4.065.437 kroner) i uken i United. Det betyr at svensken går kraftig ned i lønn fra sin tid i Premier League.

På toppen finner man Sebastian Giovinco, som kanskje huskes best i Europa for sin tid i Juventus. 31-åringen fikk det ikke helt til å stemme for den italienske storklubben, men har blitt en av ligaens absolutt største attraksjoner i Toronto FC.

Legender foran Zlatan



Italieneren har en «baselønn» på 5.6 millioner dollar (45 millioner kroner), men klausuler og andre enigheter med klubben gjør at Giovinco får 7.115.555.67 dollar totalt (58.288.505 kroner) i året.

Ibrahimovic' totale lønn er lik baselønnen i kontrakten, hvilket betyr at han har et steg opp til andre kjente navn som Carlos Vela i Los Angeles FC, som totalt tjener 6.292.500 dollar (51.546272 millioner kroner) og Bastian Schweinsteiger i Chicago Fire, som får 6.100.00.08 dollar (49.969.376 kroner).

TJENER GODT: Den tyske legenden Bastian Schweinsteiger tjener mer enn Zlatan Ibrahimovic i MLS.

Det er ventet at Ibrahimovic fortsatt tjener godt på sine reklameavtaler. Den siste tiden har hans samarbeid med BetHard vært mye omtalt, mens han også driver sitt eget klesmerke, A-Z.

Totalt er det hele 25 spillere i den amerikanske toppdivisjonen som tjener mer enn 36-åringen fra Malmø.

Best betalt



Listen viser også at Jørgen Skjelvik er den best betalte rene forsvareren i MLS. Oversikten inneholder spillere kategorisert som «D» (defender) og «D-M» (defender-midfielder). Det er i første kategorien at nordmannen leder an.

Den tidligere Rosenborg-spilleren tjener totalt én million dollar (8 millioner kroner) i året på alle sine avtaler med Galaxy. Dette gjør 26-åringen også til den best betalte nordmannen i den amerikanske toppdivisjonen.

Adama Diomandé har nylig signert for byrival Los Angeles FC, men tjener nest best av nordmennene i MLS. Den tidligere Hull-spissen kan se frem til 934.999 dollar (7.659.239 kroner) i året etter sin overgang.

Det betyr at han ligger plassen foran spissrival, både i by og på landslag, Ola Kamara. Den tidligere Strømsgodset- og Molde-spissen ligger nemlig på plassen bak Diomandé totalt.

I Los Angeles Galaxy tjener Kamara 925.000 dollar totalt (7.577.322 kroner) hvert år i den kjente amerikanske klubben.

TJENER: Muhamed Keita har ikke klubb i MLS, men betales fortsatt av ligaen.

Lengre ned på listen finner man Jo Inge Berget i New York City FC, som tjener totalt 816.666 dollar (6.689.883 kroner) i året og Magnus Eikrem i Seattle Sounders, som tjener 546.666 (4.478.124 kroner) årlig i sin kontrakt.

På lista finner man også Muhamed Keita. Nordmannen står uten kontrakt med en klubb i MLS, men er fortsatt kontraktsfestet ligaen. Det betyr at han fortsatt blir betalt lønn.

Ifølge oversikten tjener den tidligere Strømsgodset- og Vålerenga-angriperen 324.999 dollar (2.662.294 kroner) i året på sin kontrakt.

Det er verdt å huske at i den amerikanske ligaen opererer man med såkalte «salary caps», hvilket er taket for hvor mye hver enkelt klubb kan betale i lønn.

I MLS er det nemlig slik at dersom du har fylt 24 år, så kan du maksimalt tjene 504.375 dollar i året (4.131.689 kroner) med mindre du er registret som «designated player». Lag kan også bruke «target allocated money», hvilket er penger klubbene får utdelt hvert år, dersom kostnadene for en spiller overgår den maksimale lønnen tillat.

Dette betyr at Ibrahimovic, som ikke er registrert som designated player av Los Angeles Galaxy, fortsatt kan tjene over den maksimale grensen i USA.

Per 11. mai 2018 er det ingen norske spillere som ligger på listen over designated players.

