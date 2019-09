Så mye tjente UFC-stjernene i København

Jack Hermansson gikk den første kampen på sin nye, lukrative kontrakt med UFC, men motstanderen tjente mer i København lørdag. Én utøver overgikk begge fighterne i hovedkampen.

KØBENHAVN (Nettavisen): Oslo-fighteren Jack Hermansson sikret seg tidligere i år en ny og mer lukrativ avtale med UFC etter flere gode prestasjoner i buret.

Svensken var etter det Nettavisen erfarer sikret 96.000 dollar (ca 900.000 kroner) for oppmøtet og ville tjent ytterligere 96.000 dollar dersom han hadde vunnet.

Slik gikk det imidlertid ikke. Jared Cannonier vant kampen på teknisk knockout i andre runde.

Vil kjøpe leilighet

Hermanssons offisielle utbetaling ender dermed trolig på rundt 101.000 dollar (ca. 950.000 kroner), da han mottar 5000 dollar for diverse forpliktelser i løpet av uka i København.

Svensken, som startet karrieren med å gå kamper der han knapt fikk dekket reisen, sa tidligere denne uken til Nettavisen at den nye avtalen gir ham større muligheter til å oppfylle drømmer også i privatlivet.

- Det er veldig motiverende og veldig deilig at man som idrettsutøver har muligheten til å jobbe seg videre opp på livetes forskjellige baner. Akkurat nå leier jeg fortsatt leilighet, så det hadde vært kult å få kjøpt en leilighet neste år og komme meg litt videre i vokselivet, samtidig som jeg driver med idrettskarrieren. Det gleder jeg meg til, og det får jeg muligheten til når jeg får litt mer penger til overs, som jeg kanskje ikke har hatt tidligere, sa Hermansson, som til daglig trener på Frontline Academy i Bogstadveien i Oslo.

MILLIONUTBETALING: Jared Cannonier sikret seg millionbeløp da han slo ut Jack Hermansson i København lørdag. Hermansson gikk selv den første kampen på sin nye, lukrative kontrakt. Foto: Claus Bech / Ritzau Scanpix (NTB scanpix)

Millionlønn for Cannonier og Saint Preux

Nettavisen er ikke kjent med at Jared Cannonier har signert en ny avtale med UFC siden sin forrige kamp mot Anderson Silva i mai.

Han innkasserte dermed trolig 167.000 dollar (drøyt halvannen million) etter å ha slått ut Hermansson 27 sekunder ut i andre runde.

Cannonier hadde 56.000 dollar garantert utbetalt for oppmøtet, tjente ytterligere 56.000 i seiersbonus og var også én av fire utøvere på stevnet som fikk en prestasjonsbonus på 50.000 dollar. I tillegg dro Cannonier inn 5000 dollar for diverse forpliktelser ledende opp til kampen.

Det var imidlertid én utøver som tjente mer enn både Hermansson og Cannonier.

Ovince Saint Preux dro trolig inn rundt 242.000 dollar (drøyt 2,2 millioner kroner) for sin seier mot polske Michal Oleksiejczuk.

Den tidligere tittelutfordreren i lett tungvekt var garantert 86.000, fikk ytterligere 86.000 i seiersbonus og var også én av fire som fikk prestasjonsbonusen på 50.000 dollar.

Saint Preux gikk sin 20. UFC-kamp lørdag og har dermed bedre betalt for forpliktelsene før kamp. Ifølge The Sports Daily får 36-åringen 20.000 dollar for dette.

Hermansson vil ha ny kamp i år

Hermansson er klar på at han vil raskt tilbake igjen i UFCs oktagon, for å slå tilbake etter lørdagens nederlag.

- Jeg kunne tenke meg å gå en kamp til i år, for å komme tilbake på vinnersporet. Det er målet mitt, og jeg er stort sett villig til å ta hvilken som helst kamp, sa Hermansson til Nettavisen på pressekonferansen natt til søndag.

- Hvis jeg får velge selv, ville jeg trolig valgt vinneren av Darren Till og Kelvin Gastelum, men nå kommer jeg fra et tap, så jeg tror ikke de gir vinneren til meg. Men jeg ønsker alltid å sikte høyt. Jo større kamp, jo gladere blir jeg, sa Hermansson videre.

Neste helg er det duket for tittelkamp i Hermanssons vektklasse, mellomvekt, når Robert Whittaker forsvarer sin tittel mot Israel Adesanya i Melbourne.