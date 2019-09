Sæter scoret for Beijing i viktig seier

Tidligere Stabæk-spiller John Hou Sæter scoret det første målet da Beijing Guoan vant 3-0 borte mot Tianjin Tianhai i kinesisk superliga fotball søndag.

Sæter, som i Kina spiller under navnet Hou Yongyong, ga sitt lag ledelsen allerede i kampens 4. minutt. Senere scoret også Zhang Yuning og Renato Augusto. Sæter ble byttet ut i det 70. minutt.

Seieren gjør at Beijing Guoan fikk kontakt med serieleder Guangzhou Evergrande, som tapte 0-1 hjemme for Wuhan Zall. Nå skiller bare ett poeng mellom de to lagene, mens Shanghai SIPG er ytterligere to poeng bak.

Ole Selnæs' klubb Shenzhen tapte lørdag 0-2 for Dalian Yifang og har bare to lag bak seg på tabellen. Selnæs spilte 75 minutter.

